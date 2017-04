Specialiștii despre noul sistem de impozitare, azi prof. Adrian Miotroi: va aduce noi locuri de muncă și va tehnologiza Fiscul!

Programul politic al PSD prevedea o noua abordare in zona fiscalitatii. Astfel Cota unică de impozitare a veniturilor persoanelor fizice ar putea fi înlocuită cu un impozit de 10% pe venitul global al gospodăriilor, venitul impozabil urmând să fie stabilit după ce din suma totală câștigată de membrii unei gospodării vor fi scăzute o serie de cheltuieli și acordate anumite deduceri, conform proiectului Codului Economic, aflat în curs de elaborare.

Fiecare gospodărie va beneficia de un punctaj acordat în funcție de numărul membrilor de familie și de un plafon neimpozabil. Venitul anual global impozabil se stabilește după scăderea, din venitul anual, al acestui plafon neimpozabil. Conform formulei de calcul din proiect, stabilirea plafonului neimpozabil aferent gospodăriei se calculează ca produs între punctajul acordat gospodăriei, 1.000 de lei și 12 luni ( Pn = P x 1.000 lei x 12 luni). Punctajul alocat gospodăriei este egal cu numărul membrilor gospodăriei plus un punct (P = număr de puncte +1). Astfel, de exemplu, în cazul unei gospodării cu o singură persoană, plafonul neimpozabil va fi de 24.000 lei/an.

Contribuția de sănătate plătită, prima de asigurare obligatorie pentru casă și mașină sau programele educaționale pentru copii precum before și after school sau grădinițe particulare, dar și abonamente la sala fitness, gimnastică, dans, alte activități sportive, biletele la teatru și film urmează să fie deduse la calculul venitului impozabil.

Ce spun specialistii despre noul proiect

Proiectul privind impozitarea gospodăriilor va crea locuri de muncă, va obliga Fiscul să se doteze cu tehnologie și va responsabiliza gospodăriile, însă lista de deduceri este prea mare, a declarat joi, pentru AGERPRES, Adrian Miotroi, profesor la Academia de Studii Economice (ASE).

‘Într-o economie și în gestiunea economică, soluțiile bune și viabile sunt grele și nu ușoare ca regulă generală, filosofică. Înțeleg foarte bine toată lista de minusuri. O să mă concentrez să adaug la lista de plusuri. Unul dintre plusuri care mi se pare că va avea un efect foarte bun de contagiune va fi presiunea de update-ul tehnologic al sistemului fiscal. Singura soluție cu care fiscalitatea românească va ajunge la un grad mai ridicat de colectare și va fi mai eficientă este în primul rând dotarea cu tehnologie. Pe lângă consultanții fiscali care trebuie să participe, este nevoie și de tehnologie care va aduce, în cele din urmă, un sistem fiscal mai adaptat economiei românești a anului 2020. Să ne uităm un pic înainte și o să vedem o economie mult mai evoluată, cu oameni cu salarii mai mari, mai conștienți de afacerile financiare și fiscale ale unei gospodării și un asemenea mod nou de abordare fresh, că nu este o taxă sau un impozit nou, cred că este adecvată’, a spus Mitroi.