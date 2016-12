Sperantele revolutionarilor stau in Parchetul General

La 27 de ani de la Revolutie, luptatorii autentici isi doresc demascarea impostorilor. Cei care au declansat revolutia la Brasov in 21 decembrie 1989 au depus o coroana de flori la troita din fata Prefecturii, in memoria colegilor lor cazuti in lupta impotriva comunismului.

Cei care au declansat revolutia la Brasov in 21 decembrie 1989 au depus o coroana de flori la troita din fata Prefecturii, in memoria colegilor lor cazuti in lupta impotriva comunismului. Revolutionarii s-au rugat la troita si au depanat amintiri din acele zile fierbinti de decembrie.

Toti se intreaba cum se face ca, la Brasov, numarul luptatorilor cu rol determinant creste continuu si a ajuns acum la aproape 400 de persoane.

Mai multi membri ai Asociatiei 21 Decembrie au venit la troita din fata Prefectura sa cinsteasca memoria colegilor lor cazuti la Revolutie.

Ioan Demi, cel care a aprins scanteia in decembrie ’89, le-a prezentat colegilor o medalie prin care asociatia lor era recunoscuta inca de acum doi ani. A tinut-o, insa, ascunsa pana acum fostul secretar de stat cu problemele revolutionarilor, Adrian Sanda, arestat, de altfel, in ancheta declansata recent de Procurorii General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Inca de anul trecut, de cand s-a decis impartirea revolutionarilor in mai multe categorii, in randul acestora a izbucnit un razboi. Ioan Demi si cei care au iesit pe strazi inca in 21 decembrie i-au acuzat pe mai multi revolutionari ca au ajuns pe lista celor cu rol determinant fara sa indeplineasca macar una din conditiile cerute de lege, cu ajutorul falsurilor.

Demi spune ca exista o lista cu aproape 400 de brasoveni care au fost declarati luptatori cu rol determinant si numarul acestora ar fi chiar mai mare.

In opinia revolutionarului, cei care si merita acest titlu sunt, insa, mult mai putini, de ordinul a doar cateva zeci. Adevaratii revolutionari isi doresc macar ca impostorii sa dispara de pe listele luptatorilor cu rol determinant iar recuperarea prejudiciului sa ramana pentru viitor.

Vifor Rotar