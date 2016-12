Sprijin de la Consiliul Judetean pentru muzeograful Radu Popica

Consilierii judeteni au aprobat in ultima sedinta acordarea unui ajutor de 10.000 de lei pentru pe Radu Popica, sef de sectie la Muzeul de Arta care, in urma cu mai bine de o luna, a fost grav accidentat pe o trecere de pietoni

Consilierii judeteni au aprobat in ultima sedinta acordarea unui ajutor de 10.000 de lei pentru pe Radu Popica, sef de sectie la Muzeul de Arta care, in urma cu mai bine de o luna, a fost grav accidentat pe o trecere de pietoni. Popica a fost lovit de o masina condusa de un tanar bucurestean de 22 de ani iar in urma accidentului a ajuns la spital in coma.

Ulterior a fost supus mai multor interventii chirurgicale pe creier si la picior iar in prezent se afla internat in sectia de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta.

Suma aprobata de consilierii judeteni va fi acordata din fondul de rezerva al forului judetean. Sprijin de cate 10.000 de lei au primit in aceeasi sedinta si alte doua cazuri medicale. Este vorba despre doi copii minori care au nevoie de investigatii si tratamente costisitoare de recuperare.

