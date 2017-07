Se confdirmă: „SRI a interceptat pe adversarii lui Băsescu, până la cel mai inalt nivel” !!

Fostul director al Serviciului Român de Protecție și Pază, general Dumitru Iliescu, susţine, pe pagina lui de Facebook. că înaintea prezidenţialelor din 2009 , atât Mircea Geoană cât și Sorin Ovidiu Vântu au fost interceptați de SRI. Facem pariu ca daca ii intrebati azi pe Florin Coldea si adjunctii sai daca e adevarat,„ei se jura ca nu fura”…chiar fiind prinsi cu…ratza-n gura?



„Am postat pe Facebook, Vineri 14 Iulie 2017, unele consideratii privind i mplicarea serviciilor secrete in jocul politic si in actul de justitie. Au fost numeroase persoane care au acuzat ca tardiva interventia mea, iar altele au formulat acuze intr-un limbaj care, in orice caz, nu le onoreaza. Nu ma deranjaza opiniile divergente. (…) Cu cateva luni inainte de alegeri Domnul Geoana i-a facut o vizita lui Sorin Ovidiu Vantu, care se afla in Delta Dunarii . Intalnirea dintre cei doi a fost monitorizata de SRI!!, scrie dl.Iliescu… Dar in noaptea de inaintea „dezbaterii” finale, cand Geoana chiar l-a crezut pe „cononelul” acoperit Turcescu ca Vantu ii va transmite „intrebarile” din dezbaterea finala de a doua zi, nu putea fi prevenita aceasta „tzeapa” mizerabila prin masuri „meseriashe” de protectie si paza? Sau macar… ceea ce se cam stia: ca principalii „sifonari” din echipa lui Geoana, erau chiar Ponta si Guse?



Da, Generalul acum are dreptate: „Domnul Geoana, candidatul oficial al PSD, era monitorizat ilegal”!!…„Nu stiu insa daca, pentru Sorin Ovidiu Vantu , aveau mandat eliberat de judecator„, zice cam dintr-o parte dl. general (… ei bine, pe-asta n-o cred! ) „In aceeasi zi am fost informat despre aceasta actiune ilegala a SRI, fiindu-mi furnizate si elemente din continutul discutiilor. Cand Domnul Geoana a revenit in Bucuresti l-am informat despre faptul ca dialogul cu Vantu fusese inregistrat de SRI si l-am convins abia in momentul in care i-am spus ce au discutat …

Avand certitudinea actiunilor intreprinse impotriva conducerii PSD, am comandat un sistem de comunicare codat (telefoane mobile codate) , un sistem functional pe retelele operatorilor de telefonie mobila. ” a scris generalul Iliescu. Aparatele au fost distribuite celor mai importante persoane din conducerea partidului, convorbirile dintre persoanele respective fiind sigure, avand in vedere ca nu puteau fi decriptate discutiile. De asemenea am comandat o instalatie de bruiaj foarte performanta, care era pusa in functiune cand aveau loc sedinte ale conducerii partidului si in acest mod am limitat semnificativ scurgerile de informatii catre SRI si implicit catre adversarii lor politici” , a explicat g.ralul Iliescu pe Facebook.

Va mai aduceti insa aminte cum se lauda Basescu, ca EL era cel mai informat om din Romania? Era convins ca o depasise si pe Coana Leana!!… Dar am auzit ca derbedeului ramolit i se pregatesc in continuare reproduceri publice dupa „auditii” …foarte clare din alcovul de la Cotroceni, unde El se credea… inexpugnabil audio si video. Asteptam cu interes…

Degeaba ne „convinge” azi Generalul Iliescu ca atunci a luat masuri de protectie, ca si „ceilalti” luasera contramasuri mai eficiente... Ne referim la noaptea cand naivul perfect Mircea Geoana s-a dus „plocon” acasa la Vantu .. .vorbind in microfoanele la care, probabil,era conectat… in direct hahalera prezidentiala!!

