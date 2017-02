SRI și tineretul naționalist, „legionar”

Am povestit deunăzi pe blog www.ioncoja.ro, ce mai era de lămurit în legătură cu predica ținută de mine la mânăstirea Petre Vodă, la 15 august 2009, ocazie cu care i-am cerut părintelui Justin să binecuvinteze tentativa mea de a candida la preșidenția României. Cu alte prilejuri am lămurit, chiar în acele zile, ținta propusă, accesibilă posibilităților mele: să împiedic reușita lui Traian Băsescu, candidat care își arătase, ca președinte, dar și în celelalte funcții pe care le mai avusese – primar general, ministru etc., că era o catastrofă, un ins cu care să nu ai de-a face nici ca să treci strada… Nu poți conta pe intențiile sale adevărate!

Nu mă vedeam, practic de unul singur, numai cu părintele Teofil Bradea alături, cum aș putea câștiga preșidenția, lupta cu ceilalți candidați! Dar măcar atâta mă vedeam în stare să fac: să-l demasc pe marele infractor și impostor care era, este și va fi în vecii vecilor numitul Traian Băsescu! Îmi propusesem să conving cât mai mulți români să nu-l mai voteze. Atât și nimic mai mult!

Până ieri nu am cunoscut textele cu care în toamna lui 2009, după ce mi-am anunțat candidatura, am fost atacat de câțiva tineri reprezentativi pentru ceea ce s-ar numi tineretul naționalist, cu veleități legionare, din România. În primul rând acel tineret care, mai pe față, mai cu subînțeles, se revendică din Mișcarea Legionară. Acum însă, de ieri adică, mă simt obligat să reconsider cele petrecute în jurul candidaturii mele.

Este pentru mine o întrebare și un mister cu care m-am trezit în brațe de ieri: cum se face că acești tineri „legionari” m-au atacat pe mine cel mai vehement?! Nu m-aș mira să aflu chiar că dintre toți candidații eu am fost singurul la care „s-au dat” acești tineri! S-au repezit la gâtul meu deși eram – fără falsă modestie!, cel mai naționalist candidat! Sau măcar cunoscut ca atare! Ba chiar contasem în calculele mele electorale pe acești tineri! Cu ce le greșisem? Cu ce mă aflaseră? Cu ce ticăloșie m-au descoperit?!…

Ca să nu ajung în postura de candidat, cu acces asigurat la mass media, cu posibilitatea de a da în Băsescu în auzul Țării întregi, au acționat împotriva mea câteva persoane din serviciile de informații. Nu intru acum în detalii. Doar un aspect țin să-l ofer cititorilor: după ce au trecut alegerile, am reclamat la Procuratura Militară ingerința ilegală a acestor persoane din SRI, printre care și persoana care m-a amenințat cu moartea, care m-a informat, prietenește, că o voi putea păți plătind cu sănătatea și, în final, cu viața, dacă nu mă retrag din cursa prezidențială, dacă nu încetez atacurile la Băsescu.

Nota bene: în reclamația mea am dat numele acelei persoane, pensionar SRI, i-am dat numărul de telefon și de E mail, numele firmei de turism. Când, după aproape doi ani, mi s-a răspuns la reclamație, mi s-a comunicat că persoana respectivă nu a putut fi identificată spre a fi citată deoarece eu nu am dat și adresa din buletin a individului: stradă, număr etc. Așadar, pentru procurorii noștri militari nu au fost suficiente datele oferite de mine pentru a identifica persoana reclamată. Repet: le dădusem numele complet, telefonul, adresa de mail, numele și adresa firmei. N-au fost în stare, în doi ani de zile, să-i afle adresa poștală, la care să-i trimită citația îndătinată…

Pe scurt, mi se pare logic să leg ingerința SRI în candidatura mea de reacția neașteptată a unor lideri dintre legionarii / naționaliștii tineri care m-au atacat în 2009!

SRI, desigur, este peste tot! În toate partidele, în toate ONG-urile mai performante, în toate asociațiile Aș zice că așa este și bine, să se știe ce se întâmplă! Ca să poată preveni și combate amenințările la Securitatea Țării.

Eram eu o amenințare pentru Țară? Asta nu mi-a spus-o nici măcar dl I.T., trimisul SRI pe lângă Înalta mea Persoană! Eram o amenințare numai pentru „javra ordinară”! Ce căuta în jocul acesta intervenția vehementă și incorectă a tineretului „legionar”?!

Desigur, nu-i de mirare că SRI are agenți infiltrați și în rândurile tineretului „legionar”, așa cum au în toate partidele, în toate grupările cu mai multe zeci de membri! De vreme ce s-a dovedit interesul SRI pentru anularea și compromiterea mea și a candidaturii mele, este logic să leg de această acțiune a SRI și atacurile la persoana mea, inclusiv cele venite din partea tinerilor naționaliști, atât de neașteptate. Dar, dacă mă gândesc bine, era de așteptat ca SRI să se asigure că nu voi fi susținut de tineretul naționalist, pe care am contat, recunosc! Mă așteptam ca acel tineret să mă susțină, așa cum Marcel Petrișor și foștii deținuți declaraseră că mă susțin! Acum pricep de ce tinerii naționaliști au făcut opinie separată de bătrânii legionari, iar eu nu am mai primit ajutorul lor! Pentru că Serviciul Român de Informații…

Așadar, trag concluzia: dacă a existat o incitare a tinerilor naționaliști împotriva candidaturii mele, de cele mai multe ori această incitare au făcut-o persoane dintre acești tineri naționaliști care acționează cu acoperire SRI! Adică niște trădători, niște vînduți! Ar fi lucru de mirare să nu existe așa ceva și printre legionarii de azi! Au existat ei trădătorii chiar și pe vremea Căpitanului! Printre adevărații legionari!

Mă pun la dispoziția grupurilor de tineri cu veleități naționaliste, legionare, printre care s-au manifestat contestatari și detractori ai mei în anul electoral 2009, pentru a-i ajuta să-i identifice pe „acoperiții” din rândurile lor!

Din moment ce am ajuns la această concluzie, la această bănuială, e de datoria mea să ajut ca aceste grupări de tineri naționaliști să nu fie deturnați de SRI de la programul lor, de la proiectul lor creștin și românesc.

Doamne, ajută!

Ion Coja

10 februarie 2017