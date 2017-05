„Stalin și poporul rus / Regiune ne-a adus!”

Multa lume se intreaba cum de au renuntat (deocamdata…) revizionistii maghiari la vechea lozinca „ A rdealul maghiar „? Și cum de s-a nascut in mintea unor iredentisti notorii o noua gaselniță teritorial-administrativa… mai mica decat fosta „Regiune autonoma”, cu denumirea „Tinutul Secuiesc”? . Adica ceva care, istoric, nu a existat niciodata!

Ei bine, iata un scurt „preludiu” extras din subteranele ideologiei staliniste, aflat in perioada interbelica, in plina expansiune europeana.

Congresul al V-lea al PCR s-a desfa s urat la Moscova, pentru ca in Romania nu putea exista legal ca partid, avand in vedere ideologia sa fatis antinationala.

Atunci s-a nascut pentru prima data teza stalinista conform careia: „Romania, dupa Marea Unire , a fost un stat imperialist ” si ca atare, nationalitatile conlocuitoare au dreptul la autonomie si autodeterminare „pana la despartire” (evident, trimiterile erau cu adresa directa la provinciile romanesti Transilvania, Basarabia, Tinutul Hertei si Bucovinei… plus Dobrogea). Nu mai amintim ca erau vizate , de asemenea Polo nia, Cehoslovacia si Jugoslavia .

Pentru presa de atunci nu era nimic surprinzator in aceasta Rezolutie, adoptata de Congresul al V-lea al comunistilor romani , deoarece marea majoritate a membrilor sai, atatia cati erau, dar mai ales a conducerii sale, era formata din alogeni.

Amanunte interesante oferea cunoscutul ziar „Universul”. Astfel:

Intre participantii cu rang de delegati la Congresul al V-lea al PCR nu erau decat vreo doi-trei romani, restul fiind de alte nationalitati, in special evrei, unguri, rusi si bulgari;

Rezolutia s-a adoptat sub presiunea exercitata de Internationala Comunista (care in 1917 adoptase un Document asemanator), urmarind dezmembrarea statelor europene, in vederea deschiderii drumului spre Europa a „Revolutiei comuniste mondiale”.

La momentul adoptarii acestei Rezolutii antiromanesti, secretar al Internationalei Comuniste era Bella Kuhn, fostul lider al bolsevicilor unguri, fost sef al Guvernului ungar, dupa proclamarea „Republicii Sfaturilor”,

Pentru prima oara, dincolo de hotarele URSS, s-a infiintat, la Budapesta, un stat bolsevic, condus de un guvern care instaurase oficial „dictatura proletariatului”.

Din fericire pentru Europa , viata „Republicii Sfaturilor” de la Budapesta, condusa de Bella Kuhn, secondat de vice-comisarul insarcinat cu revolutia culturala a maghiarilor, filosoful extremist Georg Lukacs, fost, p e scurta durata, intre liderii Republicii sfaturilor.

ocupand o mare parte a Ungariei, inclusiv Budapesta. Astfel, s-a pus capat, in 1919, existentei statului bolsevic in Ungaria.

Intreaga Europa a salutat atunci actul de curaj si responsabilitate al Regelui Ferdinand si al Guvernului roman, care a stavilit pentru un sfert de veac raspandirea comunismului in Europa! O schimbare de drum a popoarelor care nu se poate uita ușor de catre cei care doreau o globalizarea sub umbrela comunismului.

L a vremea respectiva, mai ales I. V.Stalin n-a putut ierta Romaniei, dupa intrarea in Razboi, cucerirea Budapestei si inlaturarea guvernului bolsevic, care a insemnat lichidarea primei puteri comuniste, instaurate intr-un stat aflat dincolo de granitele URSS .

Doar astfel s talinismul antiroman esc este de inteles.

Fără îndoială aceasta atitudine și paranoic demers este, nu doar antiromânesc, dar mai ales impotriva realitatilor politice europene , sa continui obsesiv demersurile distructive de sorginte stalinista, de „autonomie a minoritatilor si autodeterminare, inclusiv teritoriala”! Mai nou , in zilele noastre, dupa făcătura Regiunea autonoma Mures, acum alinierea sub stindardul falsului Tinut secuiesc…

Cu atat mai mult cand demersurile sunt sustinute atat de agresiv nu doar de o persoana politica privata, cum este fostul episcop adulterin, Tokes Laszlo, aflat si in postura deseori jenanta, de parlamentar european ba roman, ba maghiar. Sa nu fi aflat consilierii d. lui Johannes (vreo doi chiar cu pretentii de mari istorici) ca Rezolutia Congresului al V-lea al PCR a fost, este si va fi ridicola si caduca, chiar si imbalsamata in poleiala portocalie de Tinut Secuiesc?