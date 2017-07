Start în Crosul Hospice : primii au fost copiii până la 7 ani

Fundaţia Hospice Casa Speranţei, împreună cu Asociaţia Judeţeană de Atletism şi Primăria Braşov, organizează astăzi Crosul ,,Aleargă Tu pentru Ei”, în beneficiul bolnavilor incurabil, îngrijiţi de Fundaţie. Competiţia se desfăşoară pe Aleea de sub Tâmpa şi cuprinde, în sistem circuit, patru curse, la mai multe categorii de vârstă. Primii care au luat startul au fost copiii, cu vârsta până la 7 ani, care au alergat un circuit de 600 metri (foto)

Această competiţie se bucură de sprijinul fostei atlete Paula Ivan, campioană olimpică la Seul, în 1988, multiplă campioană mondială, europeană şi naţională. Paula Ivan va da startul competiţiilor, la diversele categorii de vârstă şi va oficia festivităţile de premiere.

,,Am revenit cu plăcere aici, pentru că o important parte din viaţa mea de sportivă, am petrecut-o la Braşov şi în Poiana Braşov, în cantonamente şi la concursuri. Organizarea Crosului Hospice mi-a lăsat o excelentă impresie, pentru că este normal să ajutăm, să sprijinim, atunci când unele persoane au nevoie de noi. Ieri am vizitat Hospice Casa Speranţei şi am rămas impresionată şi emoţionată de ceea ce am văzut acolo, de felul în care sunt îngrijiţi bolnavii. Mi-aş dori ca astfel de acţinui să fie cât mai multe, în beneficiul celor care se află în impas”, ne-a declarat Paula Ivan

Dorin Duşa