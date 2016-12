Staţiunea Poiana Braşov cel mai aglomerat loc din județ

Fără exagerare Staţiunea Poiana Braşov este ocupată aproape în totalitate, în această perioadă (au fost comenzi făcute incă din vară).

Pentru turiștii care incă mai doresc să-și petreacă sfârșitul de an la munte, dacă nu au reuşit până acum să îşi facă rezervare pentru vacanţa de Crăciun, mai este o şansă cu ofertele last minute sau cele ale hotelurilor din oraşul Braşov.

Deci, dacă nu vă grăbiţi să faceţi o rezervare, există posibilitatea să nu mai găsiţi locuri, nu doar in Brașov ci și în Predeal sau la Bran.

Cine doreşte să urce astăzi în Poiană trebuie să ştie că pentru o singură noapte de cazare turiştii vor scoate din buzunar între 260 şi 1.100 de lei.

Un lucru pozitiv majoritatea spaţiilor de cazare oferă şi micul dejun inclus.

Pentru un sejur de 3 zile preţurile pornesc de la 500 de lei de persoană şi pot ajunge şi până la 4.000 de lei la cinci stele.

Majoritatea hotelurilor au pregătit pentru turişti o cină festivă de Crăciun precum şi un brunch a doua zi.

Hotelurile de 5 stele includ în preţul de cazare, pe lângă micul dejun şi cina festivă, accesul la spa, la sala de fitnes ori la piscină.

șa cum v-am recomandat, dacă nu mai găsiţi locuri de cazare în Poiană, puteţi să căutaţi hoteluri în Braşov.

Aici preţurile sunt mai mici şi variază între 60 de lei camera de două persoane/noapte şi 400 de lei la un hotel de 5 stele./amirea/sdm2