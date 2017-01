Ştefan Grigorie, căpitan FC Braşov : ,,Tragem nădejdea că va fi bine în final”

La reunirea lotului echipei FC Braşov s-au prezentat la începutul acestei săptămâni aproape toţi jucătorii, care au încheiat sezonul trecut. Printre ei şi căpitanul Fane Grigorie, care rămâne acelaşi sufletist şi optimist. Iată ce a declarat Grigorie, la momentul debutului pregătirilor :

,,A fost o vacanţă destul de lungă dar acum am revenit la treabă şi ne-am revăzut toţi colegii. Va urma o perioadă neplăcută, pentru că avem de tras din greu la pregătire dar o perioadă utilă pentru orice fotbalist, din moment ce acum se pun bazele pregătirii fizice, care ne-a cam lipsit în tur. Ne aşteptam să nu găsim o situaţie roză, însă tragem speranţe să fie bine în final, pentru că ar fi păcat să nu continuăm munca. Am început şi ne-am angrenat cu toţii la o muncă asiduă şi am avut rezultate. Avem ca obiectiv promovarea şi trebuie ca toată lumea să pună umărul pentru realizarea acestuia”

Dorin Duşa