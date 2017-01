Stimată Codruța Kovesy, dacă aveti onoare, vă rugăm: DEMISIA !!

Preşedintele Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), Guido Raimondi, recomandă României să ia exemplul Italiei pentru rezolvarea problemelor din penitenciare. Afirmaţia a fost făcută vineri, 27 ianuarie, în discursul din cadrul ceremoniei oficiale de început de an judiciar.Aproximativ 300 de oficiali din domeniul juridic din statele europene au luat parte la un seminar la Strasbourg.

Ulterior, preşedintele CEDO, Guido Raimondi, şi preşedintele Curţii Penale Internaţionale, Alejandra Fernández de Gurmendi, s-au adresat asistenţei în cadrul unei ceremonii solemne. În discusul său, preşedintele CEDO s-a referit şi la situaţia din România.

Conferenţiarul dr. Radu Chiriţă recunoscuta autoritate stiintifica de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unul dintre cei trei experţi desemnaţi de CNATDCU să analizeze teza de doctorat a Laurei Codruţa Kovesi, analizează scandalul stârnit de proiectele de ordonanţă privind graţierea şi modificarea Codului Penal. Avocatul susţine că abuzul în serviciu ar trebui abrogat, invocând în acest sens o opinie a Comisiei de la Veneţia.

„Ca să fiu sincer, eu aş abroga acel text. Cu totul, nu cu 200.000 lei sau orice alte sume. Încerc să explic. Înainte de asta, pentru urechile fine, i-auzi una de la Comisia de la Veneţia (n-am chef să explic ce e asta, dar există google.): “Comisia susține că asemenea prevederi penale generale sunt foarte problematice, atât cu privire la cerințele calitative ale articolului 7 al CEDO, cât și la alte cerințe fundamentale conform principiului suveranității legislative, precum previzibilitatea și acuratețea juridică și susține, de asemenea, că acestea sunt în mod special vulnerabile la manevre politice abuzive (conform Liivik v. Estonia, 25 iunie 2009) […] 10 2.



Pe această bază, Comisia de la Veneția considera prevederile penale naționale cu privire la abuzul în serviciu, excesul de autoritate și expresii similare trebuie interpretate în sens îngust și aplicate cu un prag înalt, astfel încât să poată fi invocate numai în cazuri în care fapta este de natură gravă , cum ar fi spre exemplu: infracțiuni grave împotriva proceselor democratice naționale, încălcarea drepturilor fundamentale, subminarea imparțialității administrației publice, șamd.“

Ce i-o fi apucat pe băieţii ăia de la Strasbourg să spună o astfel de inepţie? Şi de ce dracu’ statele care susţin “lupta anti-corupţie” precum SUA, Olanda, Franţa sau Germania nu or incriminat drăcovenia asta de infracţiune , dacă asta este sursa binelui în lume. Răspunsul e simplu: pentru că incriminarea e atât de largă încât nu există funcţionar care să nu fi comis fapta asta.

Textul spune că merge la pârnaie orice funcţionar (public sau privat?) care o încălcat o lege în exercitarea atribuţiilor sale şi o provocat o pagubă cuiva.

Orice poliţist care o făcut un proces verbal de contravenţie anulat ulterior în instanţă pentru că e nelegal merge la puşcărie!…

Orice procuror care o redactat sau avizat un rechizitoriu anulat în instanţă merge la puşcărie…

Orice judecător care pronunţă o soluţie casată de instanţa superioară merge la puşcărie…

Orice casier de la butic care nu îţi dă 5 bani rest merge la puşcărie…

Orice şef de instituţie care semnează vreun act pe care îl pun sub nas departamentele de sub el, iar actul e anulat ulterior în instanţă ca fiind nelegal merge la puşcărie. Etc.



Aaaa, nu e normal să fie aşa? Fix de aia o zis Comisia de la Veneţia ce o spus, t ocmai de aia învăţătorii noştrii mai din Vest nu au aşa ceva prin legi. Sigur că nici la noi nu merg la pârnaie toţi funcţionarii. Dar legea asta permite organelor să aleagă pe cine vor, că sigur ceva îi găsesc.

Aşa cum mi-a spus un procuror: “ o să luăm toate dosarele la care a lucrat dl. X până găsim ceva unde a făcut vreun act ilegal”. Sau cum a spus un procuror de şedinţă atunci când am spus că am hotărâri judecătoreşti care spun cu tupeu că un act a fost legal: “Ministerul Public are o altă opinie” . Pe scurt, vreţi Kafka? Infracţiunea de abuz în serviciu este o subiect permanent…