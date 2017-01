Street workout!! Flotări in costum de baie pe strada Republicii.

In ciuda frigului si a ninsorii abundente, un tanar brasovean a facut azi dimineata 400 de flotari in centrul istoric. A fost forma extrema prin care Mircea Sglimnea a ales sa promoveze street workout.

In ciuda frigului si a ninsorii abundente, un tanar brasovean a facut azi dimineata 400 de flotari in centrul istoric. A fost forma extrema prin care Mircea Sglimnea a ales sa promoveze street workout. Mai multi brasoveni care au trecut pe langa el i s-au alaturat in semn de incurajare pentru demersul sau, pe care l-a botezat the push up challenge.

Mircea Sglimnea este un pasionat de street workout, datorita caruia in oras exista doua locuri in care brasovenii pot face exercitii fizice la aparate speciale.

Tanarul considera insa ca prea putina lume face miscare si incearca prin toate medtodele sa-i incurajeze pe concetatenii sai sa faca mai mult sport.

Saptamana trecuta a postat pe o retea de socializare un mesaj in care spunea ca va face atatea flotari in costum de baie, pe strada Republicii, cate like-uri va primi. Dupa ce a primit 393 de aprecieri, Mircea a decis sa rotunjeasca numarul si sa faca 400 de flotari.

Odata ajuns in centrul Brasovului, Mircea s-a dezechipat si s-a apucat sa-si tina promisiunea.

Unii trecatori s-au uitat cam piezis la tanarul in costum de baie care facea flotari pe cea mai circulata strada din Brasov.

Altii insa i s-au alaturat pentru cateva momente ca un gest de incurajare pentru demersul sau, chiar daca nici ei nu au privit la inceput cu ochi prea buni initiativa lui Mircea.

Dupa o ora de sport in slip si ninsoare, Mircea si-a dus la bun sfarsit promisiunea facuta pe reteaua de socializare si acum spera ca actiunea i-a incurajat si pe altii sa faca mai mult sport.

Prin The push up challenge, cum si-a intitulat Mircea actiunea, tanarul brasovean spera ca oamenii sa iasa la miscare in aer liber, indiferent ca afara sunt 30, 0 sau minus 20 de grade.

Vifor Rotar