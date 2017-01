Student săcelean găsit mort in Canionul 7 Scări

La finele saptamanii trecute, un turist care cobora pe drumul dintre cabana Piatra Mare si Dambu Moriia anuntat la 112 prezenta unui cadavru pe traseu. Pentru recuperarea trupului au intervenit salvamontistii din Sacele si jandarmii montani din Predeal Misiunea echipei a fost ingreunata de zapada si de riscul de avalanse

La finele saptamanii trecute, un turist care cobora pe drumul dintre cabana Piatra Mare si Dambu Moriia anuntat la 112 prezenta unui cadavru pe traseu. Pentru recuperarea trupului au intervenit salvamontistii din Sacele si jandarmii montani din Predeal Misiunea echipei a fost ingreunata de zapada si de riscul de avalanse dar dupa circa 5 ore, salvatorii au predat corpul care a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala Brasov in vederea efectuarii necropsiei si stabilirea cauzei decesului.

Asupra cadavrului nu au fost descoperite documente de identitate dar politistii au constatat ca, in data de 10 ianuarie, o familie din municipiul Sacele sesizase plecarea voluntara de la domiciliu a fiului lor, student, in varsta de 27 de ani. Ulterior, membrii familiei tanarului au efectuat recunoasterea la sediul Serviciului de Medicina Legala si au stabilit identitatea acestuia.

Politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si continua cercetarile, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor si imprejurarilor decesului.

Salvatorii montani atrag atentia turistilor ca zapada abundenta si gheata fac aproape imposibila parcurgerea in siguranta a traseului din Masivul Piatra Mare.

De altfel, canionul 7 scari este inchis din pricina pericolului de avalanse in perioada 11-26 ianuarie.

Vifor Rotar