Studiu IRES: Relația românilor cu copiii lor – atitudini si comportamente!

Subiectul aplicarii unor corectii copiilor atunci cand acestia au un comportament necorespunzator este controversat: 48% dintre cei intervievati au o parere buna si foarte buna despre acest aspect, in timp ce acelasi procent au o parere proasta si foarte proasta, se arata intr-un studiu al IRES, cu privire la relatia dintre parinti si copii. 4 din 10 respondenti spun ca in familia lor exista obiceiul de a fi aplicate corectii copiilor. In cazul acestora, mama este indicata de cei mai multi ca fiind cea care aplica aceste corectii (87%). 7 din 10 respondenti sunt de acord cu ideea ca palma acordata copilului in sensul educarii lui constituie un act de incalcare a drepturilor copilului, potrivit aceluiasi studiu.Implicarea ambilor parinti scade atunci cand ne referim la alimentatia copiilor, in acest caz mama fiind cea care detine decizia intr-o masura ridicata (37%), la activitatile extra-curriculare pe care le au copiii sau la timpul liber al acestora. In 6 din 10 familii, mama este cea care participa la sedintele cu parintii ale copiilor.

Alte concluzii ale studiului:

Ambii parinti iau deciziile in egala masura mai ales atunci cand este vorba despre viitorul copiilor (79%) si educatia formala (76%), se arata intr-un studiu al IRES, cu privire la relatia dintre parinti si copii. Implicarea ambilor parinti scade atunci cand ne referim la alimentatia copiilor, in acest caz mama fiind cea care detine decizia intr-o masura ridicata (37%), la activitatile extra-curriculare pe care le au copiii sau la timpul liber al acestora. In 6 din 10 familii, mama este cea care participa la sedintele cu parintii ale copiilor.

Ambii parinti participa in cazul a putin peste un sfert dintre familii (27%), in timp ce doar tatii intr-o masura mult mai mica – 6%.

Trei sferturi dintre participantii la studiu sustin ca iti consulta intotdeauna copilul atunci cand iau decizii care il privesc pe acesta, in timp ce 22% spun ca fac acest lucru doar uneori.

Un sfert dintre respondenti recunosc ca s-au aflat cel putin o data in situatia in care au simtit ca nu stiu ce sa faca in relatia cu propriul copil. Profesorii sau educatorii sunt cei carora parintii le cer in cea mai mare masura sprijinul pentru a rezolva o problema in relatia cu copiilor, sunt urmati de rude (46%), prieteni (29%), psihologi (28%).

Principalele surse de informare cu privire la cresterea copilului sunt: experienta anterioara (62%), educatorii sau profesorii (56%), medicii sau asistentele (55%), parintii (52%), dar si cartile de specialitate (49%). Internetul este o sursa de informare pentru 39% dintre participantii la studiu, televiziunea pentru 26%, ziarele sau revistele pentru 22%, radioul pentru 14%. Cursurile de parenting sunt indicate de 12% dintre respondenti.

Copiii de 10 ani si peste discuta cel mai mult cu parintii despre scoala (98%), colegi (92%), pasiuni (92%), viitor (90%) si prieteni sau gasca (89%), dar in cea mai scazuta proportie despre iubit/partener (29%), conform spuselor intervievatilor.

9 din 10 dintre parintii intervievati care au copii intre 4 si 17 ani spun ca sunt ascultati de copiii lor. 70% spun ca ambii parinti sunt ascultati, in timp ce 16% sustin ca cei mici asculta mai ales de mama si 8% mai mult de tatal lor.

Subiectul aplicarii unor corectii copiilor atunci cand acestia au un comportament necorespunzator este controversat: 48% dintre cei intervievati au o parere buna si foarte buna despre acest aspect, in timp ce acelasi procent au o parere proasta si foarte proasta.

4 din 10 respondenti spun ca in familia lor exista obiceiul de a fi aplicate corectii copiilor. In cazul acestora, mama este indicata de cei mai multi ca fiind cea care aplica aceste corectii (87%).

7 din 10 respondenti sunt de acord cu ideea ca palma acordata copilului in sensul educarii lui constituie un act de incalcare a drepturilor copilului.

Atunci cand vine vorba despre recompensarea actiunilor pozitive ale copilului, cel mai frecvent invocate sunt recompensele fizice – mangaierile sau imbratisarile – 94% sau verbale – laudele si multumirile – 91%, urmate de cadouri – 52%.

In cazul a 80% dintre respondenti copiii au bani de buzunar, iar 27% spun ca acest lucru se intampla tot timpul, in timp ce 39% sustin ca doar uneori copiii lor sunt in aceasta situatie. Parintii sunt principalii furnizori de bani de buzunar

Mai mult de 4 din 10 parinti care au copii cu varste intre 6 si 17 ani spun ca acestia aloca intre 7 si 9 ore pentru activitatile scolare (ore+meditatii+teme pentru acasa), 11% spun ca timpul petrecut cu aceste activitati este intre 10 si 12 ore.

Activitatile sportive sunt activitatile extrascolare cel mai des amintite de parinti ca fiind frecventate de copii. Sunt urmate de cele artistice sau de cursurile de limbi straine. In cazul a 17% dintre participantii la studii copiii nu practica activitati extrascolare.

20% dintre intervievatii care au copii intre 6 si 17 ani spun ca au fost cel putin o data in situatia de a avea probleme in interactiunile cu altii copii, amenintati, terorizati sau hartuiti (fenomen cunoscut sub denumirea de bullying)

In cazul a 12% dintre respondenti, copiii s-au aflat in situatia de avea probleme cu profesorii lor.

Jumatate dintre respondenti sustin ca nu discuta problemele dintre parteneri in prezenta copiilor, insa in cazul a 45% dintre intervievati acest lucru se intampla. 47% dintre participantii la studiu recunosc ca s-au certat cu partenerul in fata copilului/copiilor.

55% dintre cei intervievati afirma ca durata pe care copiii lor o petrec in fata televizorului intr-o zi din timpul saptamanii se situeaza in intervalul 1-3 ore, insa in weekend procentul celor care spun ca durata este intre 3 si 5 ore (5% in timpul saptamanii) creste la 12%.

Timpul petrecut de copii pe smartphone/tableta in timpul saptamanii este estimat de 35% dintre parinti intre 1 si 3 ore, in timp ce in weekend 10% dintre parinti estimeaza intervalul petrecut de cei mici pe aceste device-uri intre 3 si 5 ore. Procente similare se regasesc si in cazul utilizarii internetului.