Sugestie pentru propagandistii lui Iohannis

Am aflat din discursul presedintelui Iohannis in Parlament că „suntem in criză”, că „natiunea e vie” dar că „românii sunt indignati”, in conditiile in care 80% dintre ei consideră că mergem intr-o directie gresită. Solutia? Presedintele – cel care are obligatia de a fi mediator – a anuntat, in parlament, că PSD trebuie să vină cu solutia. Atunci, de ce s-a mai deranjat să vină la Parlament? Multi au crezut că el are o solutie de reconciliere. Ghinion!

Este clar că, in aceste conditii, conflictul – la a cărui declansare in stradă presedintele a participat – se va adânci. Diversiunile se vor multiplica. Nu stiu dacă strada ii va mai putea oferi presedintelui „imaginea splendidă din Piată cu telefoanele luminate”. Imi este clar insă că pentru o perioadă, România va patina pe loc, spre bucuria celor care nu doresc o evolutie pozitivă a tării. Iar responsabilitatea va fi a presedintelui Iohannis…

PS

Pentru cei care scriu discursurile si comunicatele presedintelui, imi permit să sugerz o lectură – sper – utilă: Vladimir Volkoff, „Tratat de dezinformare”.

by Adrian Năstase