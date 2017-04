Sunete divine la Festivalul Glorina Domini – Brașovul Pascal

Patru generaţii de artişti se reunesc sub bagheta tânărului dirijor Daniel Enăşescu într-un spectacol de excepţie, în cadrul festivalului desfăşurat în premieră la Braşov. Interpreii s-au întâlnit ieri la o primă repetiţie pentru a-şi regla instrumentele şi pentru a testa acustica Sălii Patria.

Marele maestru Daniel Goiți, profesor universitar la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, va concerta pentru prima dată la Sala Patria. Pianistul a mai cântat la Brașov, dar nu într-un cadru atât de SPECIAL, de care se declară de pe acum încântat:

Spectacolul de vineri se va desfăşura sub bagheta dirijorului Daniel Enasescu, pe care ideea festivalul Gloria Domini l-a cucerit încă de când a fost cooptat să dirijeze la Braşov.

Şi harpistul Filarmonicii Bucureşti Ion Ivan Roncea este impresionat de iniţiativa organizării festivalului şi de repertoriul pregătit cu această ocazie:

Programul a fost gândit în aşa fel încât să acopere mai multe genuri şi epoci muzicale: se porneşte cu o piesă de Albinoni, un concert de Handel – ambele din perioada Barocului, un concert de Mozart, urmat de unul de Beethoven.

Spectacolul se va incheia cu un celebru adagietto din Simfonia a V-a de Gustav Mahler.

Evenimentul are loc astăzi la Sala Patria, cu începere de la ora 19.00 și face parte din Festivalul Gloria Domini – Brașovul Pascal. Intrarea este liberă.

Vifor Rotar