Surpriză de proporţii : FC Voluntari a câştigat Cupa României, după executarea loviturilor de la 11 metri

FC Voluntari a câştigat în premieră Cupa României la fotbal, după ce a trecut, scor 6-4, după loviturile de departajare, de Astra Giurgiu. După 120 de minute, scorul a fost egal, 1-1. În timpul regulamentar au marcat Ioniţă (min. 36), respectiv Marinescu (min. 83 din penalty), pentru FC Voluntari.

La loviturile de departajare, pentru FC Voluntari au marcat Ad. Bălan, Marinescu, Voduţ, Ivanovici şi C. Achim. Pentru Astra Giurgiu au înscris Fabricio, Săpunaru şi Seto, iar Al. Stan a ratat.

FC Voluntari: Balauru – Maftei, Balaur, Cazan (C. Achim, min.63), Acsinte – Novac (Voduţ, min.76), C. Lazăr – Căpăţână, Marinescu, Popadiuc (Ivanovici, min.46) – Ad. Bălan. Antrenor: Claudiu Niculescu.

Astra Giurgiu: Lung – Al. Stan, Săpunaru, Fabricio, Junior Morais – Seto, Lovin (Piţian, min.79) – Al. Ioniţă, Budescu, Teixeira (Nicoară, min. 62) – S. Buş (Florea, min. 75). Antrenor: Marius Şumudică.

În acest fel, două echipe creditate cu şanse mici în această ediţie, s-au impus în principalele competiţii ale sezonului : Viitorul, în campionat şi Voluntari, în Cupa României. Cele două se vor înfrunta în toamnă într-o inedită edişie a Supercupei României!

De remarcat că prin acest eşec, Astra, fosta campioană, nu se califică în cupele europene, ceea ce este o altă mare surpriză!

D.D.