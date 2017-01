Suspendarea șefului SRI, Florian Coldea motiv de mare bucurie pentru foștii Cotroceniști!

BINOMUL Florian Coldea+Laura Codruța Koveși, adică SRI&DNA, scapat de sub control tocmai de cei care l-au creeat, devenise extrem de periculos pentru SISTEM! Aceasta pentru ca au inceput sa lucreze pe cont propriu, uitând de cei care i-au inventat. Strategia de inlăturare a fost demarata in momentul in care dosarele celor care i-au numit in functii s-au multiplicat pe masura faptelor comise incepând cu 2005, data de start a Regimului Basescu. Dupa presiuni din ce in ce mai mari suspendarea șefului SRI, Florian Coldea, a fost pus la dispozitia directorului Eduard Hellvig. Acum este asteptata Laura Codruța Koveși, zis si CUCUVEAUA MOV, care are doua variante, ori isi depune demisia, ori va fi suspendata. Vom vedea de cine?



Iata cateva reactii a celor care au fost implicați in realizarea si consolidarea BINOMULUI, imediat dupa suspendare:

Traian Băsescu – o „măsură necesară”.

„Cred că era o măsură necesară pentru sistemul pe care-l reprezintă domnul Coldea, pentru structura pe care o reprezintă. Sunt o structură militarizată și aceasta era modalitatea de a acționa. Probabil că avut și ei o analiză. Măcar știm că s-au aplicat perceptele instituțiilor militare. Generalul Coldea este la dispoziția directorului SRI și o comisie, probabil structura de contrainformații interne, va documenta evenimentele povestite de domnul Ghiță”, a spus Băsescu, la un post de televiziune, conform Agerpres.

Întrebat dacă generalul Coldea a fost pus în fața unei demiteri, fostul șef al statului a replicat: „Eu cred că nu se mai putea, dacă dânsul nu a avut eleganța să demisioneze, nu se mai putea. Instituția trebuia să reacționeze”.

De asemenea, fostul președinte a afirmat că „pagubele” la adresa SRI sunt „majore” și a opinat că, indiferent care va fi rezultatul anchetei Serviciului, Coldea nu va reveni în funcție.

„Adevărul trebuie scos la lumină în ceea ce privește relația Ghiță-Coldea-Kovesi”, a punctat Băsescu.

Fostul președinte a susținut că decizia conducerii SRI a fost luată cu aprobarea șefului statului.

„Dacă dumneavoastră credeți că decizia de astăzi a lui Hellvig s-a luat fără aprobarea președintelui, nu pot să vă spun decât că ați fi naivă. E vorba de prim-adjunctul SRI”, a spus fostul șef de stat.

Fostul președinte și-a exprimat regretul că nu a schimbat din funcție conducerea SRI, „lăsându-i moștenire”.

„Atât timp cât timp ținem șefi operativi ai unor astfel de servicii cu zeci de ani, așa se va întâmpla. Funcția generează și pasiunea spre dictatură. Va trebui să limităm și mandatele marilor șefi din SRI, pentru că sunt și ofițeri tineri care au dreptul la ascensiune. Una din marile greșeli pe care eu am făcut-o a fost că nu i-am schimbat din funcție, lăsându-i moștenire”, a spus Băsescu.

Ponta, acuzații la adresa lui Iohannis

Fostul premier Victor Ponta a scris pe contul său de Facebook că și dosarul său (pentru activitatea de avocat din 2007-2008!!!), la fel ca și cel al președintelui PSD, Liviu Dragnea, „a fost făcut” tot în biroul de la Cotroceni, dar cu diferența că șeful statului era Klaus Iohannis, nu Traian Băsescu, imediat ( o zi sau doua) dupa ce George Maior a demisionat de la conducerea SRI!

De asemenea, fostul prim-ministru a spus că în ambele situații în ambele situații în biroul prezidențial era prezentă o altă persoană decât generalul Coldea, iar aceasta „executa”.

Udrea, atac la Kovesi

Fosta deputată Elena Udrea a declarat că procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, trebuie să răspundă alături de generalul SRI Florian Coldea pentru ultimii doi ani „în care s-au distrus democrația și statul de drept din România”. Ea a spus că nu putea exista o altă consecință după dezvăluirile fostului deputat Sebastian Ghiță decât punerea la dispoziție și anchetarea prim-adjunctului SRI Florian Coldea.

„Dacă la vremea aceea ar fi fost cercetat (Coldea, n.r.) pe lucrurile pe care eu le-am afirmat, n-am fi trecut cu țara prin acești doi ani în care s-au distrus democrația și statul de drept din România din cauza acestui personaj, a doamnei Kovesi, care a fost instrumentul — și este încă, pentru că este încă în funcție — prin care dânsul a controlat și clasa politică și presa și mediul de afaceri, orice în România, și cu siguranță că am fi avut în acest moment o altfel de țară, în care vedeți că până și oamenii de rând au de suferit prin însuși faptul că nu s-a construit autostrada Comarnic-Brașov”, a declarat Elena Udrea.

Elena Udrea a amintit că a făcut în 2015 și două denunțuri, cu acte oficiale pe care le-a depus la DNA, în care a acuzat fapte de corupție și abuzuri ale lui Coldea și Kovesi, însă, a adăugat ea, aceste denunțuri au fost clasate în două săptămâni.

„Ați avut o mostră de abuzuri care s-au întâmplat în cazuri ale unor personaje cum a fost d-na Bica, care au fost executate de acest binom. Reamintesc, pentru lucrurile pe care eu le-am spus acum doi ani am avut șapte cereri de arestare preventivă și reținere, a doua zi. Așa a lucrat acest sistem, făcând dosare în mod abuziv, pe acuzații făcute de denunțători șantajați la rândul lor. Eu cred că d-na Kovesi este parte a nenorocirilor care s-au întâmplat sub acest binom în ultimii doi ani și cred că trebuie să răspundă alături de dl Coldea”, a spus Elena Udrea.

De asemenea, fosta deputată crede că generalul Florian Coldea nu va mai reveni niciodată într-o funcție publică.

„Nu este suficient dacă ceea ce s-a întâmplat astăzi nu continuă cu modificări la nivel de legislație, la nivelul SRI, al Comisiei parlamentare de control a SRI. Ceea ce s-a întâmplat acum și experiența acestor doi ani va face ca o perioadă de timp lungă de acum înainte un astfel de sistem să nu mai poată fi reconstruit de nimeni. În spatele oricărui astfel de personaj ca dl Coldea, sau ca d-na Kovesi, sunt niște oameni care au ascultat de frică, dar pe care o să-i vedeți acum cum se vor revolta și cum vor vorbi despre abuzurile la care au fost părtași, dar pe care au fost puși să le facă. În mod sigur eu sunt convinsă că procurori din DNA vor spune cum au fost presați să facă abuzuri, să facă dosare la comandă, să facă arestări chiar în situația în care nu erau îndeplinite condițiile legale. Sunt convinsă că vor fi oameni din SRI — ați văzut că avem deja foști ofițeri care vorbesc — vor fi și mai mulți cei care vor spune abuzurile pe care le-a făcut dl Coldea. Lucrurile acestea vor ieși la iveală”, a mai afirmat Elena Udrea.

