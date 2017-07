Tabăra ”Micii artizani din Țara Bârsei” și-a deschis porțile la Bastionul Țesătorilor

Bastionul Țesătorilor din municipiul Brașov a fost luat cu asalt de peste 30 de mici artizani, elevii brașoveni participanți la Tabăra de vară ”Micii artizani din Țara Bârsei”, sesiunea I. Tabăra de meșteșuguri este organizată de Agenția Metropolitană Brașov, în cadrul unui proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Asociația Creatorilor de Artă Tradițională și Contemporană.

Timp de 10 zile, copiii se vor familiariza și vor fi inițiați în tehnici ale vechilor breslari brașoveni în prelucrarea lemnului, ceramicii în tehnică tradițională fără roata de olar, în artele decorative (pictura pe sticlă) sau în meșteșugurile casnice (crearea jucăriilor din pânză și împletirea de fire în scop practic și decorativ).

O provocare, o stare de spirit…

,,Prin această tabără de creație artizanală ne-am dorit să dăm naștere unei stări de spirit printre elevii brașoveni, o provocare pentru aceia dintre ei care doresc să descopere frumusețea patrimoniului cultural național și valorile acestuia. Țelul demersului nostru este de a contribui la formarea unor generații mai conștiente de moștenirea culturală brașoveană și care să devină mai apropiate de aceste frumuseți. Pentru a menține patrimoniul cultural în memoria generațiilor viitoare, am organizat tabere de creație, ateliere artizanale, sesiuni de educație culturală în școli, vizite la muzee”, a afirmat Ramona Ganea, responsabil comunicare.

Întreaga activitate din tabără este gândită ca un program relaxant pentru cei mici, deși are un caracter educativ, participanții explorând activități creative în formula copil – facilitator (artist artizan). Atelierele organizate în cadrul taberei au menirea de a promova breslele și meșteșugurile practicate de-a lungul timpului în Brașovul vechi și în Țara Bârsei. În cele două sesiuni de tabără (17 iulie – 28 iulie, 31 iulie – 11 august), 60 de elevi brașoveni, sub îndrumarea artiștilor artizani Doina Nistor, Gabriela Bularca, Ion Craioveanu, Sorin Manesa Burloiu și Cornel Sculean, vor face cunoștință cu tainele unor îndeletniciri vechi artizanale, realizând obiecte care le vor aminti de activitățile creatoare din timpul atelierelor și pe care le vor expune în toamnă în cadrul unei expoziții cu public.

Povești despre lemn, lut, pânză, sticlă…

”Și anul acesta, Agenția Metropolitană Brașov și partenerii săi le oferă micilor artizani brașoveni ocazia să-și descopere noi aptitudini artistice și să le valorifice, iar în același timp să-i familiarizeze cu ce reprezintă patrimoniul cultural local, ce au reprezentat breslele pentru vechiul burg brașovean și pentru Țara Bârsei. Am gândit în cadrul proiectului finanțat de AFCN, cinci ateliere care să le treazească interesul celor mici pentru meșteșugurile tradiționale, alegând ca aceste ateliere să fie coordonate de unii dintre cei mai apreciați artiști artizani din Transilvania. Încă din primele zile, copiii s-au dovedit foarte talentați și dornici de a învăța și a pune în practică cele arătate de meșteri în cadrul atelierelor, fiind atrași de metodele neconvenționale prin care facilitatorii și-au spus poveștile despre lemn, lut, croșetat, pânze și iconografia pe sticlă ”, a declarat Radu Colț, managerul proiectului ”Meșteșuguri și tradiții urbane în Țara Bârsei”.

Programul taberei este de luni până vineri, între orele 10 și 15.

D.D.