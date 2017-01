Tâlhărie intreruptă de un jandarm in concediu, FELICITĂRI!

Ghinionul agresoarei a fost ca la scena a asistat un jandarm e la Inspectoratul Judetean de Jandarmerie Brasov. Aflat in concediu, plutonierul Aurel George Visan nu a ezitat sa fuga dupa infractoare, sa o prinda, sa o imobilizeze si sa cheme o echipa mixta care sa o preia

Jandarmii brasoveni dovedesc inca o data ca sunt la datorie si in concediu. Duminica dupa-amiaza, in jurul orei in jurul orei 3 si jumatate, o tanara de 18 ani talharea o femeie de 48 de ani, in plina zi, in cartierul Triaj, intre benzinarie si capatul de linie RAT.

Tanara i-a dat victimei cu spray iritant lacrimogen in fata, dupa care a deposedat-o de mai multe bunuri. Ghinionul agresoarei a fost ca la scena a asistat un jandarm de la Inspectoratul Judetean de Jandarmerie Brasov. Aflat in concediu, plutonierul Aurel George Visan nu a ezitat sa fuga dupa infractoare, sa o prinda, sa o imobilizeze si sa cheme o echipa mixta care sa o preia

Potrivit maiorului Ciprian Aldea, purtatorul de cuvant al IJJ Brasov, agresoarea este retinuta iar cercetarile sunt continuate de Politia Brasov.

Jandarmii considera ca atitudinea colegului lor aflat in concediu este una fireasca, insa este posibil ca acesta sa fie recompensat de conducerea institutiei.

Vifor Rotar