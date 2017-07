Targul de vara de la Moieciu

Comuna Moieciu este situata in judetul Brasov, la 38 de km de municipiul Brasov si la doar 3 km de faimosul Castel Bran. Localitatea face parte din statiunile montane ale judetului, la fel ca si Predealul si Poiana Brasov. Zona este extrem de cautata de turisti, nu numai pentru peisajul montan de exceptie, ci pentru patrimoniul natural-istoric: Pestera cu lilieci, Parcul natural Bucegi, Parcul national Piatra Craiului, Punctul fosilifer Valea Strunga, Monumentul istoric din 1818, Biserica ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului”, Targul de vara – sarbatoare cultural traditionala, obiceiuri si traditii bine conservate.

Valorile cultural-istorice

Putine judete din tara noastra se pot mandri cu o imbinare atat de armonioasa a potentialului natural turistic cu valorile culturale si istorice, asa cum se intampla in cazul judetului Brasov. Situata intre Muntii Bucegi si Piatra Craiului, zona Bran-Moeciu ii incanta pe turisti cu varietatea peisajelor si salbaticia reliefului, precum si cu obiective turistice deosebite, cum ar fi Cetatea Rasnovului sau Castelul Bran.

Targul de vara

La sfarsitul lunii iulie, in fiecare an, la Moieciu, se organizeaza „Targul de Vara” Moieciu, organizatori fiind A.N.T.R.E.C., filiala Brasov, Consiliul Judetean Brasov si Primaria Moieciu. In acest an, evenimentul va avea loc in perioada 26-27 iulie, iar vizitatorii vor avea posibilitatea sa urmareasca programe artistice si spectacole folclorice, concursuri de animale sau sa deguste cunoscutele branzeturi locale, fiind organizata o expozitie a acestora, dar si o expozitie cu vanzare de unelte agricole.

Targul mestesugarilor

Targul de vara Moieciu se afla la a XVI-a editie si este o continuare a unei vechi traditii care a existat in zona Bran-Moieciu. Pe vremuri, oamenii veneau in aceasta zona, special pentru Targul de vara, unde aveau loc schimburi comerciale. Astazi, vin la acest targ mesteri populari renumiti, care isi expun produsele traditionale, specifice diferitelor zone, fac schimburi de idei, schimburi comerciale si turistice. Targul mai este un prilej pentru parada portului si cantecului popular si organizarea de expozitii cu vanzare: biciuri, talangi, palarii, obiecte de artizanat, tesaturi, obiecte muzicale traditionale si produse gastronomice traditionale, din care amintim branzeturile specifice arhicunoscute in intreaga tara.