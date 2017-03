Tăriceanu: Întreg poporul este reprezentat de Parlament; președintele țării are o altă legitimitate, el reprezintă statul

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat miercuri, după adoptarea în ședința de plen reunit a proiectului de declarație a Legislativului pe care l-a inițiat, că Parlamentul are legitimitatea votului popular și reprezintă întreg poporul, iar președintele țării reprezintă statul.

Tăriceanu a respins criticile venite din partea Opoziției că prin această declarație ar impieta atribuțiile constituționale ale președintelui României.

„Declarația nu se vrea un concurs de legitimitate, așa cum unii dintre colegi au pretins. Sunt legitimități diferite, Parlamentul are legitimitatea votului popular, al tuturor cetățenilor, în Parlament sunt reprezentate toate opțiunile politice prin reprezentarea pe care cetățenii au dat-o și prin votul acordat partidelor parlamentare. Deci, există opțiuni diverse de la stânga la dreapta, așa încât considerăm că întreg poporul este reprezentat. Președintele are o altă legitimitate, el reprezintă statul, (…) dar el nu este șeful statului. Președintele este votat numai de către o parte dintre cetățeni. (…) Sigur că președintele, odată ales, ar trebui să-i reprezinte pe toți românii și mi-aș dori acest lucru foarte mult. Rămâne să vedem dacă în viitor vom avea un președinte care să reușească să-i reprezinte pe toți românii, și nu numai pe o parte dintre aceștia”, a afirmat președintele Senatului.

El a salutat faptul că plenul Parlamentului a adoptat declarația pe care a propus-o.

„Sunt convins că Parlamentul, în pofida a ceea ce au declarat astăzi unii colegi, nu trebuie să fie numai o fabrică de făcut legi, el trebuie să fie cu mult mai mult, un for de dezbatere politică pentru problemele serioase și profunde ale societății și pentru viitorul României. Nu există for mai legitim de dezbatere și de adoptare a principalelor decizii politice privitoare la viitorul României și al națiunii decât Parlamentul. De aceea cred că eforturile noastre trebuie să fie îndreptate către consolidarea Parlamentului în arhitectura constituțională, către refacerea prestigiului acestei instituții, care în ultima perioadă, nu numai în ultimele luni, dar și în ultimii ani a fost supusă unor atacuri permanente, care sigur au diminuat în ochii multora dintre români importanța acestui for”, a susținut Tăriceanu.

Președintele Senatului a amintit că în decembrie anul trecut a existat un rezultat al alegerilor parlamentare, în urma căruia s-a creat o majoritate și s-a format un guvern, iar cetățenii așteaptă să fie puse în practică promisiunile care s-au făcut în campania electorală și programul de guvernare.

„Suntem după 11 decembrie, moment în care au avut loc alegerile parlamentare, a rezultat o majoritate clară și — după toate regulile politice și democratice, în total respect și față de punctul de vedere al Opoziției — majoritatea nu poate să fie barată în a adopta deciziile pe care cetățenii le așteaptă și care se bazează pe angajamentele din campania electorală și din programul politic care a fost votat de cetățeni. Guvernul nu este decât expresia legitimă a majorității din Parlament, care are obligația să transpună toate aceste angajamente în decizii pe care cetățenii le așteaptă”, a punctat Tăriceanu.

Nu în ultimul rând, el și-a exprimat regretul că sunt parlamentari lipsiți de experiență și care nu înțeleg rolul Legislativului ca instituție fundamentală democratică.

„Regret că astăzi în Parlament am observat că sunt foarte mulți dintre colegi la care lipsa de experiență își spune cuvântul. Nu înțeleg mulți dintre ei de ce sunt în Parlament și nu înțeleg care este rolul acestei instituții fundamentale în orice democrație. Cu timpul, probabil, unii dintre ei vor ajunge să-și schimbe părerea și, privind îndărăt, vor ajunge să-și dea seama cât de ridicoli și penibili au fost astăzi”, a conchis Călin Popescu-Tăriceanu.