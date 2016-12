Tăriceanu ne-a vorbit de necesitatea controlului instituțiilor de forță! Va trece și la fapte?

Desigur, Parlamentul a fost și rămâne un loc in care trebuie să concureze discursurile. Dar dacă lucrurile raman doar la acest nivel, ne punem intrebarea cine va face sau cine va elabora cadrul (obligația) ca altii să facă?

Nu putem sa nu fim de acord cu declaratia de miercuri a noului (dar si a vechiului) președinte al Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu,„Parlamentul trebuie să își exercite un rol activ de control al instituțiilor de forță. Conducerea acestor instituții sau conducerile acestor instituții nu sunt alese democratic, după cum știți, și funcționarea lor este de multe ori, prin natura rolului pe care și-l asumă, netransparentă. Este o vorbă pe care o cunoașteți mulți — puterea corupe iar puterea absolută corupe absolut. Am văzut în ultimii ani cum unele instituții de forță au acționat ca și cum puterea lor nu are limite. Trebuie să constat, din păcate, rolul decorativ în ultimii patru ani al unor comisii parlamentare de control al instituțiilor de forță. Acest lucru trebuie să se schimbe iar Parlamentul nu mai trebuie să fie timorat în a-și exercita rolul pe care îl are. Inclusiv din punct de vedere legislativ, Parlamentul trebuie să își asume reglementarea mai strictă a acestor activități, a acestor instituții și scoaterea la lumină a unor acțiuni și activități pe care acestea le desfășoară, inclusiv prin legi cum este cea privind înființarea unei autorități naționale pentru interceptarea comunicațiilor”, a afirmat Tăriceanu, de la tribuna Senatului.El a susținut că, în legislatura 2012 — 2016,și a adăugat că acest lucru trebuie să se schimbe.„Sper să nu mai avem situații cum sunt cele în care Guvernul modifică în ascuns și peste noapte legi esențiale în orice democrație, cum a fost cazul codurilor. Dacă apar aceste situații, părerea mea este că Parlamentul trebuie să cenzureze Guvernul. Parlamentul adoptă legile, fie că vorbim de domeniul economic, social sau cel al justiției. Guvernul și celelalte instituții ale statului pun în aplicare aceste legi. E un principiu de bază al democrației pe care am impresia că mulți l-au scăpat din vedere în ultimii ani. De asemenea, Parlamentul trebuie să își asume rolul de a proteja drepturile și libertățile cetățenilor. Din păcate, în ultimii ani, am constatat că drepturile și libertățile cetățenilor au fost încălcate. Suntem într-un punct în care excepțiile tind să devină un fapt normal, la ordinea zilei. Cred că Parlamentul nu poate să stea spectator la aceste excese”, a punctat Tăriceanu.În opinia sa, este „momentul ca instituțiile din România să asculte de votul românilor dat pe 11 decembrie”.„Ne aflăm la capătul unei campanii în cadrul căreia s-au accentuat conflicte, au fost aruncate acuzații în spațiul public. Această perioadă a trecut, iar acum trebuie să înțelegem cu toții că avem un obiectiv comun, acela de a lucra în interesul românilor, al celor care ne-au ales. Așadar, fac un apel la dumneavoastră să punem capăt războiului politic și tuturor practicilor specifice campaniei electorale și să începem să depunem toate eforturile spre binele românilor. Vă îndemn să vă luați în serios mandatul pe care vi l-au acordat cetățenii și să apărați interesele acestora. Trebuie să redăm Parlamentului rolul său, pentru că doar așa vom respecta votul pe care românii ni l-au dat pe 11 decembrie„, a conchis Tăriceanu.