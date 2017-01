Teribilism și sancțiuni – sărituri de la etajul I la Colegiul „Grigore Moisil”!

Doi liceeni de la Info risca exmatricularea dupa ce au sarit de la etajul 1 al colegiului. Amandoi au primit nota 4 la purtare si vor fi exclusi din colegiou daca vor mai fi prinsi incalcand regulamentul de ordine interioara

Doi liceeni de la Info risca exmatricularea dupa ce au sarit de la etajul 1 al colegiului. Amandoi au primit nota 4 la purtare si vor fi exclusi din colegiou daca vor mai fi prinsi incalcand regulamentul de ordine interioara.

Scenele s-au petrecut marti dimineata la Colegiul National de Informatica „Grigore Moisil”. Cei doi tineri care sar in zapada sunt elevi in clasa a XI- a si sunt premianti la concursurile de informatica. Amandoi practica si sport de performanta , unul sarituri cu schiurile, celalat parasutismul.

Din fericire, actul lor de teribilism nu s-a soldat cu nici o ranire, dar a avut consecinte.

Potrivit Mirelei Blemovici, inspector general adjunct ISJ Brasov, imediat ce s-a aflat despre incident, conducerea colegiului a constituit consiliul profesoral in care s-a discutat cazul elevilor „saritori” si s-au luat masuri conform regulamentului lor intern.

Asta inseamna nota scazuta la purtare la 4. In plus, daca cei doi adolescenti vor mai comite abateri, vor fi exmatriculati.

Vifor Rotar