Tinerii sfidează gerul cu capul gol,â! la Brașov -27 grade Celsius!

La temperaturi de – 27 de grade C, unii tineri infrunta gerul la Brasov fara caciuli si manusi. In ciuda temperaturilor glaciare, preocuparea pentru felul cum le sta parul e mai mare decat grija de a nu raci. Specialistii recomanda purtarea mai multor straturi subtiri de imbracaminte pe sub geci si paltoane si incaltaminte cu un numar mai mare, ca sa protejeze corpul impotriva frigului.

Au fost minus 27 de grade Celsius ieri dimineata la Brasov, conform meteorologilor. Nici peste zi vremea nu s-a mai imblanzit, astfel ca gerul patrunzator se simtea din plin. Chiar si asa, pe strada, in statii pot fi vazute chiar si de dimineata, persoane fara caciuli pe cap si fara manusi in maini. Tinerii nu-si pun nici macar glugile de la gecile pe care le poarta.

Specialistii ne spun ca in aceasta perioada, cel mai bine este sa ne imbracam cu mai multe haine subtiri, peste care sa punem haina de exterior. Foarte importanta este incaltamintea, care nu trebuie sa fie fixa pe picior, ci putin mai mare. Mainile, picioarele si capul trebuie protejate in mod deosebit, pentru a evita degeraturile.

Specialiștii recomanda ca, persoanele varstnice, in special cele cu afecțiuni cardiace și respiratorii, sa evite deplasarile și frecventarea locurilor aglomerate. De asemenea, aveti grija de copii, nu ii lasati sa astepte in masini parcate sau nu plecati la drum cu ei daca nu aveti masinile echipate corespunzator.

