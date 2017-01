TIR gata să fie răsturnat de viscol

Vantul puternic si zapada viscolita erau gata sa rastorne un tir la iesirea din Ghimbav spre Codlea. Autovehiculul cu doua remorci a ajuns cu o roata pe marginea unui sant, fiind in pericol de a se rasturna.

Vantul puternic si zapada viscolita erau gata sa rastorne un tir la iesirea din Ghimbav spre Codlea. Autovehiculul cu doua remorci a ajuns cu o roata pe marginea unui sant, fiind in pericol de a se rasturna. Soferul spune ca a derapat pe o portine de drum cu zapada, dar mai spune ca nu circula cu viteza.

In zona a batut ieri un vant puternic, iar utilajele de deszapezire curatat in van zapada viscolita de pe camp.

Portiunea inzapezita are aproximativ 150 de metri si a fost delimitata de cate o masina de politie. In zona, vantul a suflat cu putere si a viscolit zapada, facand zadarnica munca utilajelor de deszapezire.

Politistii de la Rutiera le reamintesc conducatorilor auto sa circule cu prudenta si sa adapteze viteza la conditiile de drum.

Vifor Rotar