Toate televiziunile dau salarii impresionante, fiind… datoare la statul român aproape o jumătate de miliard euro !!!

În goana după stârpirea evaziunii fiscale, ANAF a declanşat în această primăvară un veritabil atac asupra micilor comercianţi care nu ar fi emis bon fiscal. Multe firme au fost închise pentru sume derizorii, iar afacerile comercianţilor au fost puse în pericol.

În acest timp, companii uriaşe intră deliberat în insolvenţă sau sunt păsuite de datorii…Doar Statul Roman… ramane de prost!! Un astfel de exemplu este în piaţa media, acolo unde la finalul lui 2014 televiziunile acumulau datorii ce ating 500 de milioane de euro!



Desi inregistreaza castiguri mult mai mari !!!





Locul 1 în acest top este deţinut de TVR, cu datorii totale de aproape 158 de milioane de euro.Pe locul 2 se află PRO TV cu o sumă ce atinge 151,7 milioane de euro. Pro TV SRL, firma care operează licențele TV pentru Pro TV, Acasă TV, Pro Cinema, Sport.ro, MTV România și Acasă Gold , a înregistrat în 2014 o cifră de afaceri de 134,2 milioane de euro, în creștere cu 19% față de 2013 . Profitul net al companiei, la sfârșitul anului, a fost de 7,43 milioane euro. În 2013, firma raportase pierderi. Datoriile Pro TV S.A., la finalul anului trecut, erau de 151,7 milioane de euro, iar creanțele de 42,8 milioane de euro.

Pe locul 3 , o companie aflată în insolvență, Realitatea Media, care deține licența pentru postul de știri Realitatea TV, cu aproape 92 de milioane de euro datorii in doar cativa ani !! Realitatea Media a raportat numai in 2oo4 pierderi de 18,3 milioane de euro și datorii de 91,9 milioane de euro,in vreme ce cifra de afaceri este de doar… 4,57 milioane de euro .Deci traiesc,pe fatza ,din …datoriile la Bugetul Statului !! Pai nu va e rusine sa vorbiti despre…capitalism ,afisand un comportament grosolan de milogi de pe vremea cand Sectia de propaganda C.C. al PCR regla „conturile”datoare ale celor total in afara inteesului opiniei publice?

Locul 4 este ocupat de Antena TV Group (A1, Antena Stars şi Zu Tv), cu 33,5 milioane de euro. Grupul media a raportat o cifră de afaceri de 61,4 milioane de euro și pierderi de 13,02 milioane de euro. În 2013, compania a avut un profit de 2,1 milioane de euro. La sfârșitul lui 2014, Antena TV Group avea datorii de 33,44 milioane de euro și creanțe de 32,8 milioane de euro. Cifra de afaceri a firmei a crescut insa cu 8,2%.

Antena 3, care aparţine tot familiei Voiculescu dar nu face parte din grup, este …abia pe locul 8 cu 6.028.670 euro . Antena 3 S.A a avut afaceri în scădere cu 4,5%, având o cifră de 15,4 milioane de euro . Profitul net a fost de 206.621 euro,sa crape de necaz Mircea Badea. A raportat la finele anului 2014 datorii de 6,02 milioane de euro și creanțe de 3,87 milioane de euro.

Turcii de la Kanal D sunt pe locul 5 cu datorii la Fisc de 25.492.702 euro,dar cu venituri babane, iar Prima Tv, operată de Prima Broadcasting Group, are datorii de 14.478.101 euro.