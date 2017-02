Tomas Klempa este ,,Top Scorerul ,,lupilor” şi va purta casca aurie

Slovacul Tomas Klempa este, în acest sezon al Ligii Mol, ,,Top Scorer”-ul echipei Corona Braşov Wolves. Această nominalizare este însoţită de un echipament distinct de cel al coechipierilor, casca aurie fiind obişnuită şi ea în astfel de împrejurări. Dealtfel, Klempa va purta casca diferită de a coechipierilor, în meciurile din playofful Ligii Mol.

„Am primit această distincţie pentru evoluţia mea din sezonul regulat, însă, nu aş dori să fac un caz aparte din asta, întrucât acum am început play-off-ul şi, pentru mine, e ca şi cum ar începe un nou sezon. Nu ştiu dacă mă voi menţine pe aceeaşi poziţie şi dacă ne vom califica mai departe, dar eu sper că echipa mea să intre se califice în semifinale. Pentru mine este mai important jocul de echipă decât nominalizarile persoanale şi ştiu că avem o echipă unită, plus că, eu cred că dispunem de capacitatea de a intra in primul play-off.ne califica mai departe”, a spus Klempa

Dorin Duşa