Tone de ajutoare pentru fetele de la Brădet

Haine, incaltaminte, jucarii, paturi, perne, alimente. Toate s-au strans pentru fetele de la Centrul de Reabilitare Sociala de la Bradet, dupa ce sute de brasoveni au vazut stirea despre incendiul care le-a mistuit toate lucrurile. Ajutoarele continua sa soseasca, iar organizatorii campaniilor spun ca bunurile care vor prisosi vor fi directionate catre alte cazuri in nevoie

Haine, incaltaminte, jucarii, paturi, perne, alimente. Toate s-au strans pentru fetele de la Centrul de Reabilitare Sociala de la Bradet, dupa ce sute de brasoveni au vazut stirea despre incendiul care le-a mistuit toate lucrurile. Ajutoarele continua sa soseasca, iar organizatorii campaniilor spun ca bunurile care vor prisosi vor fi directionate catre alte cazuri in nevoie.

In nici zece minute s-au umplut cinci dubite cu toate lucrurile aduse de brasovenii care au raspuns pe Facebook apelului de a ajuta fetele de la Bradet.

Masina cu care au venit organizatorii s-a dovedit neincapatoare astfel ca cei care au putut i-au ajutat si cu transportul.

Sapte dube pline ochi cu ajutoare au fost umplute in mai putin de douazeci de minute.

Cei care vor sa ajute Centrul o pot face in continuare.

Și în această săptămână va fi organizata o noua campanie, pentru cei care vor sa ajute, dar nu au reusit sa ajunga vineri dimineata. Cei care doresc put duce lucrurile direct la centru.

Va fi deschis un cont exclusiv pentru Centrul de la Bradet, unde incendiul a provocat pagube de 360.000 de lei.

Vifor Rotar