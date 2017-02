Top 5 din sutele de minciuni şi manipulări pesediste post-proteste

Oricum, cărţile citite de cei ieşiţi să protesteze în piaţă, puse cap la cap, acoperă cu siguranţă - zic, cu siguranţă – 85% din suprafaţa Teleormanului. Să măsoare Serviciile, dacă nu cred. Dacă le dă cu virgulă, măcar s-a lămurit unde erau în timpul protestelor fanii PSD, ăia pe care Dragnea abia îi mai putea ţine în frâu să iasă şi să contrademonstreze pentru imaginea partidului. Erau în biblioteci, frate, şi conjecturau doct pe seama subtilităţilor juridice din ordonanţele însăilate de Grindeanu & gaşca

Demonstraţiile care au scos aproape 600.000 de români în stradă s-au potolit. Sper că doar pentru moment. Peste vuietele de vuvuzele, trompete şi voci ferme de bărbaţi, femei, adolescenţi şi copii care au cerut în stradă demisia guvernului penal se aşterne acum o mâzgă jegoasă de vorbe goale şi minciuni soioase. Pe unele le debitează politicieni de pripas, pe altele le molfăie ditai instituţiile de stat. Şi unele şi celelalte, la fel de murdare şi de neadevărate. Iată mai jos un top 100 al celor mai casante ziceri post-protest din această scurtă perioadă zbuciumată din istoria Românikăi:

1. „Ne-a dezbinat ţara!”

Aţi auzit, cu siguranţă, sloganul, strigat din rărunchi, atunci când îşi pot ţine protezele în gură, de pensionarii fanatici din faţa Palatului Cotroceni. Este reproşul răstit pe care i-l aruncă băbătiile isterizate şi bunicuţii scoşi din debaraua pesedistă preşedintelui Klaus Johannis, pe care îl acuză că a dezbinat patria. Am participat la câteva manifestări de protest şi voi lua parte la orice altă mişcare menită să le urle penalilor de la guvernare adevăruri dureroase în faţă. Aproape că nicăieri nu m-am simţit – poate doar la Revoluţie, dar atunci era şi multă inconştienţă la mijloc – mai sudat de necunoscuţii alături de care am mărşăluit şi scandat pe străzile Braşovului. La fel, poate chiar multiplicat cu 200, trebuie să se fi simţit cei care au protestat la Bucureşti. În timp ce PSD-ul se laudă prin tradiţie cu coeziunea de monolit care l-a ţinut laolaltă de-a lungul vremii, protestatarii acestor zile au făcut dovada unor convingeri turnate într-un beton de mult, mult mai mare calitate.

În plus, n-am fost niciodată îmbinat cu secăturile patriei – pesediste sau nu – ca să mă dezbine acum cineva; n-am fost articulat nicicând cu tertipurile de care au uzat ei întotdeauna ca să exercite siluirea ţării ca să mă poată acum dezarticula vreo manevră sau vreo zicere prezidenţială.

În afară de vreo prestaţie sportivă a vreunui român, care să unească în speranţă întreaga suflare mioritică, nu există astăzi un alt motiv pentru ca Românika să nu fie dezbinată în timpul liber sau când e ocupată cu viaţa. Şi aşa trebuie să rămână. Pentru că viaţa e complexă – ne-a zis-o recent rânjind un înţelept cu mustaţă.

2. „Sunt două Românii în stradă!”

Minciună prin ricoşeu, derivată din gogoriţa nr. 1. Comparaţia dintre mâna de protestatari de sub geamurile Cotrocenilor şi mareea de demonstranţi din Piaţa Victoriei şi de pe bulevardele marilor oraşe ale ţării este o alăturare sfruntată comisă de Dragnea şi transmisă strigacilor de partid. Este un alt fel bolnav de distorsiona dimensiunile, specific unui ţăran politic ajuns în Capitală în ciorapi albi flauşaţi, care suprapune mitocăneşte harta Teleormanului peste desfăşurarea grafică a Rominkăi şi se munceşte să îndese dedesubt hălcile de geografie care dau pe-afară.

3. „Au venit cu autocare, cu microbuze, cu trenuri foarte mulţi oameni aduşi din teritoriu”

Citatul complet din nesecătuitul Dragnea începe, de fapt, cu „astăzi am înţeles că…”, pentru a da impresia de informare, de conectare la realitatea străzii, dar şi pentru a-şi decupa o portiţă prin care să arunce vina în cârca celor care l-au informat greşit, în cazul în care l-ar acuza cineva că minte grosier. Ceea ce şi face, de fapt. Minciunea în era Dragnea a ajuns atât de contorsionată încât foloseşte fapte decupate din metehnele pesediste şi le aplică fără să clipească celorlalţi. După ce a acuzat multinaţionalele că şi-au cărat angajaţii la proteste cu diverse mijloace de locomoţie, Dragnea n-a produs nicio probă. Nu poate folosi, de pildă, declaraţiile unor studenţi clujeni, care s-au lăsat filmaţi în Gara de Nord în timp ce coborau din tren ca să ajungă la protestele împotriva golănelilor juridice ale găştii Dragnea-Iordache-Grindeanu. Nici măcar sclavii din Antene şi România TV n-au putut produce o filmare în care să se vadă autocare care deşartă în pieţe angajaţi de multinaţionale. Virale sunt, în schimb, câteva filmuleţe realizate de reporteri de la adevarul.ro şi câteva publicaţii online, în care se văd dube, microbuze şi maşini private cu numere de înmatriculare de sud, înţesate cu butaforie şi figuranţi aduşi la protestele de la Cotroceni.

4. „85% dintre protestatari nu au citit OUG 13”

Ăsta e un panseu din puţul gândirii Serviciilor. L-a comis Adrian Ţuţuianu, preşedinte PSD Dâmboviţa şi preşedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, la ieşirea de la audierile şefului SRI şi ministrului de Interne pe tema protestelor din Piaţă. În verbiajul stârnit de marile mişcări de protest, pe care s-au grăbit să le ponegrească în spaţiul public puzderie de vorbeţi, te-aştepţi ca, atunci când trompetele din preajma Serviciilor se apucă să trâmbiţeze şi ele păreri, să fie măsurate la milimetru. Aşa s-o fi gândit şi Ţuţuianu ăsta, care a venit cu date certe, fără virgulă. Ce dracu înseamnă 85%? Cum or fi măsurat deştepţii ăştia atât de exact procentele de cititori de ordonanţe din piaţă? Şi de când participarea la orice fel de protest este condiţionată de lectură prealabilă? Au citit ordonanţele jurişti calificaţi şi nu s-au pus de acord dacă sunt sau nu constituţionale. Trebuia strada să le priceapă în toate zemurile lor juridice? De când ne-am intelectualizat atât de rău că trebuie să venim cu lectura la noi la orice mişcare de protest? Nu c-ar fi rău, de altfel. Oricum, cărţile citite de cei ieşiţi să protesteze în piaţă, puse cap la cap, acoperă cu siguranţă – zic, cu siguranţă – 85% din suprafaţa Teleormanului. Să măsoare Serviciile, dacă nu cred. Dacă le dă cu virgulă, măcar s-a lămurit unde erau în timpul protestelor fanii PSD, ăia pe care Dragnea abia îi mai putea ţine în frâu să iasă şi să contrademonstreze pentru imaginea partidului. Erau în biblioteci, frate, şi conjecturau doct pe seama subtilităţilor juridice din ordonanţele însăilate de Grindeanu & gaşca.

5. „Ordonanţa 13 a fost abrogată!”

Greşit, perfid de greşit. Prin pronunţarea acestei sentinţe, premierul Grindeanu s-a deconspirat a fi ceva mai mult decât un şocâte panicat care intră în sevraj de fiecare dată când şacalul Dragnea nu e prin preajmă. Ba trădează chiar ceva inteligenţă şi complicitate la mecanismul parşiv prin care guvernul păstrează intactă toxicitatea Ordonanţei 13, deghizată prost în Ordonanţa 14. A explicat asta un jurnalist foarte priceput în trebi juridice – Liviu Avram de la „Adevărul” – pe care îl citez: „Guvernul a trimis la Parlament o ordonanţă în care a plantat, în mod deliberat, elemente de neconstituţionalitate, astfel încât parlamentarii să aibă temei pentru a respinge ordonanţa 14”. Odată cu respingerea Ordonanţei 14, intră automat în vigoare blestemata de Ordonanţa 13 pe care mahării guvernamentali se feresc acum s-o mai vorbească de rău, chiar dacă au abrogat-o, ştiind bine că o vor reactiva, cu toate prevederile ei toxice.

Iată doar cinci antreuri din crăpelniţa minciunii, la care a dat liber Dragnea de când s-a instalat în capul mesei din Palatul Victoria. Restul de manipulări până la 100 din meniul pesedist urmează să fie completat în viitorul foarte apropiat. La cum s-au mişcat până acum marionetele puse în scaune de alegerile din 11 decembrie, nu le ia mai mult de o lună-două să bifeze Top 100 minciuni şi manipulări sfruntate. Asta dacă nu cumva strada va năvăli în sala de mese şi va pune capăt festinului.

Mi-e teamă doar că Dragnea, la faţa de chelner sadea pe care o are, să nu strecoare prin mulţime şi să se facă nevăzut cu vesela.

Vifor Rotar