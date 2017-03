Tour-operatorii nemti sprijina Brasovul

Brasovul primeste sustinere de la tour-operatorii germani pentru a fi capitala Culturala Europeana! Aflati, unii dintre ei, pentru prima data la Brasov, 15 specialisti in turism din Germania sunt decisi sa treaca si Transilvania in topul destinatiilor propuse clientilor. Excursiile montane si vizitele la principalele obiective culturale sunt atractiile pentru care nemtii sunt dispusi sa calatoreasca mii de kilometri.

Incepand de luni, 15 tour operatori din Germania se plimba prin Transilvania pentru a-i descoperi frumusetile. Asa, spun ei, vor sti cu adevarat ce vor sa promoveze mai bine clientilor germani care vor sa vada acesta parte a Romaniei. Incantati de ceea ce au vazut pana acum sunt decisi sa sutina orasul de sub Tampa pentru a obtine titlul de capitala culturala Europeana.

Si Sibiul a primit in 2007 atunci cand a fost capitala culturala Europeana sprijinul touroperatorilor nemti.

Numarul turistilor vorbitori de limba germana a crescut de la an la an. Odata ajunsi in Transilvania acestia vor sa faca plimbari in natura, sa vada animalele salbatice dar si cetati medievale biserici de toate cultele.

Hotelierii brasoveni dau asigurari ca pot face fata unui numar si mai mare de turisti straini.

Conform statisticilor, cei mai multi turisti care poposesc la Brasov sunt de nationalitate germana.

Vifor Rotar