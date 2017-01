Trădare națională la vîrful SRI – casetele lui Ghiță obligă autoritățile!

Brasovenii, ca toti românii, incep sa afle adevarul legat de blocarea pe termen nedeterminat a lansarii in lucru a cunoscutei Autostrazi Comarnic-Braşov. Anul acesta se implinesc 13 ani de cand s-a finaizat prima licitatie, de catre Guvernul Nastase, pentru aceasta investitie. Nu dorim sa fortam vreo asociere, dar nu putem sa nu ne amintim de cunoscuta bataie de joc a lui Traian Basescu care spunea ca Romania nu are nevoie de autostrazi. Oare cand vom afla adevarul – cine a stat in spatele lui Cancescu care a blocat Proiectul AEROPORT INTERNATIONAL BRASOV-GHIMBAV mai mult de un deceniu si jumatate? Semne ca tot de acolo ne vine blocajul avem. Vrem sa vedem o ancheta serioasa din partea organelor statului pentru ca si aici nu este vorba doar de jaful banului public ci si de tradare nationala. Fostul deputat Sebastian Ghiţă dezvăluie la România TV că generalul SRI Florian Coldea l-a ameninţat pe fostul premier Victor Ponta în cazul în care finalizează proiectul autostrăzii Comarnic-Braşov. „În seara asta o să vă spun de ce cred eu că s-a ajuns aici. Realitatea este că am refuzat să predau România TV sistemului, procurorilor, serviciilor şi preşedintelui Iohannis.

Au impus un cult al fricii şi ţin în şah Guvernul si Parlamentul printr-o avalanşă de dosare. Unul dintre conflictele majore pe care le-am avut cu Coldea ţinea de discuţia despre dezvoltarea Romaniei, despre faptul că sunt blocate proiectele, că frica genereaza lipsa de fonduri europene, de faptul ca functionarilor le este teamă să mai ia orice decizie.

In februarie 2015 a fost oaspetele meu, la o vila a familiei de la Cheia. A venit cu familia sa. Am dovezi si am sa vi le arat.

Ponta îşi dorea să continue proiectul Comarnic – Brasov, însa Coldea nu a fost de acord niciodată cu acest proiect. L-a ameninţat de faţă cu mine că îl va aresta şi pe el şi pe funcţionarii CNADNR care indrăznesc să avanseze cu acest proiect. Îl va aresta dacă va semna contractul.

În februarie 2015 i-am reprosat lui Coldea ca blochează Romania si nu numai. Mi-a răspuns nervos că europenii vor autostrada Piteşti-Sibiu, pentru ca acolo e definit culoarul european, iar restul de bani trebuie să îi păstrăm pentru armament. Pe 17 februarie eu şi Ponta ne-am trezit cu un dosar”, afirmă Sebastian Ghiţă.

„I-am spus că Piteşti Sibiu costă 7 miliarde, iar Comarnic-Braşov sub un miliard și o putem face în maxim 3 ani. Ce i-am spus atunci a confirmat acum câteva săptămâni guvernul Cioloş. Au spus că până în 2023 să îşi ia gândul de la o autostradă.

Eu pot să le spun românilor cine a blocat construirea de autostrăzi peste Carpaţi. A fost ultima mea discuţie pe 1 februarie 2015. A plecat foarte supărat şi după două săptămâni atât fostul premier, Ponta cât şi eu ne-am trezit cu dosar.”, a spus Ghiță.

Fostul premier Victor Ponta a mărturisit în vara lui 2016 la România TV că a fost avertizat de un om puternic în privinţa contractului Comarnic – Braşov. Domnul Băsescu ne-a zis public şi un alt domn ne-a zis în particular.