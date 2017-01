Traditia aglomeratiei pe DN1 – respectata si in acest inceput de an

Sfarsitul vacantei de Revelion i-a blocat pe turistii care au vrut sa ajunga in Capitala ore in sir pe Drumul National 1.Vacanta la munte s-a incheiat in traditionala aglomeratie pentru zecile de mii de turisti care au petrecut Revelionul in Brasov sau pe Valea Prahovei