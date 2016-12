Tragedie in prima zi de Craciun

Un sofer neatent si-a nenorocit familia dupa ce nu a adaptat viteza masinii la carosabilul alunecos. Barbatul si una din fiicele sale au murit pe loc: cealalta fata este in coma la Spitalul Judetean cu sanse minime de supravietuire, in timp ce mama fetelor – sotia soferului – a fost transferata la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitala

Grozavia s-a petrecut duminica, in jurul pranzului, la iesirea din Codlea spre Sibiu. Intr-o curba periculoasa, barbatul, in varsta de 50 de ani, plecat din Brasov catre Sibiu, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens. Aici a lovit o masina condusa regulamentar de un tanar de 28 de ani. In urma impactului, masina soferului vinovat a fost proiectata in santul din partea dreapta a sensului de mers Sibiu spre Brasov.

Doua echipaje pentru descarcerare, 3 SMURD si 2 ambulante au intervenit la fata locului, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru soferul de 50 de ani si fiica acestuia, in varsta de 21 de ani, care se afla pe scaunul din spatele soferului. Amandoi se aflau in stop cardiorespirator la sosirea echipajelor, spune dr. Romeo Boanca de la SMURD Brasov

Cel mai grav ranita este o tanara de 17 ani, fiica soferului vinovat, care a fost transportata la spital in coma, cu abdomen acut chirurgical, pneumotorax, ruptura de splina, ajunsa in coma cu traumatism cranio-cerebral grav.

Femeia in varsta de 48 de ani, mama celor doua fete si sotia soferului vinovat de producerea accidentului, a fost transferata ulterior la Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. dr. Bagdasar Arseni” Bucuresti. Tragedia care a nenorocit o familie intreaga s-a petrecut intr-o curba in care au mai avut loc accidente, asa cum arata si crucea instalata aici.

Cercetarile sunt continuate de politisti si un procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov, pentru stabilirea imprejurarilor exacte in care s-a produs accidentul.

Vifor Rotar