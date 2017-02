„Trăiască SRI, Directia IT”;Traiasca SRI, Directia IT!

Recunosc, nu prea citesc ziarul „National”. Din motive subiective.

Astăzi, insă, un prieten mi-a atras atentia asupra unui editorial remarcabil al lui Răzvan Ioan Boanchis, (Adrian Nastase)



„Scarbos partid mai e acest PSD, daca s-a ajuns sa se faca revolutie pentru drepturile procurorilor de a oprima patronii romani, iar eroica Diaspora a reusit o istorica impacare cu Securitatea! Bravo, tinerilor frumosi si liberi! Ati lipsit voi de la scoala si de la vot, dar v-ati organizat bine. Nu v-a manevrat nimeni, dar cum mi-as permite? Spre Piata Victoriei veneau din vazduh sticle cu apa minerala, ceai, sandwich-uri si pizza cu mirodenii columbiene pentru Andrei Gheorghe. Daca au simtul realitatii, pesedistii trebuie sa plece de la guvernare. Tinerii frumosi si liberi vor alegeri anticipate. Sa fie alegeri anticipate! Deoarece conturile lui Nicusor Dan sunt obiective protejate, USR va creste semnificativ. Va prinde un 10% zdrobitor…

Zilele astea, totul e pe versuri. Bune, proaste, efervescente, schioape, nu conteaza.”De-as fi mimetic si slugoi / m-as da repede cu voi!”. Dar trec peste orice si vin in Piata. Pana la urma, ce nu face omul pentru o buna relatie cu Securitatea? Vorba unui prieten, de la o televizie, cand l-am salutat cu “Traiti, dom’ colonel!”. A replicat prompt: “Pardon! Colonel eram acum 3 ani!”.

Chiar daca nu va mai fi nimeni la defilare, eu ma prezint cu pancartele! Dati-va la o parte, ca lucrez pe baza de idealuri! Voi incepe cu o dedicatie pentru Dragnea.”Care dictator? O zdreanta!/S-a fript cu un cacat de ordonanta!”

Pe urma, voi omagia invingatorii. “Traiasca SRI, / Directia IT!”, ”SRI – Securitatea / garanteaza libertatea!”, ”Ascultati telefoanele, / rastalmaciti stenogramele!”, ”Alooo, nea judecatoru’, / seful tau e procuroru’ !”, “Fara OUG-uri, / doar cu ONG-uri!” , “Iubim Dias’pora / si pe Andreea Pora!”.

Imi place ca sunt la datorie chiar si propagandistii someri. Propagandista Ramona Ursu , indepartata pentru propaganda pana si de la propagandistul ziar “Adevarul”, a mazgalit pe facebook ca “am fost ocupata cu 150,000 de oameni in Piata Victoriei”… Sa mai ziceti ca a dat faliment Posta Romana! Incapatoarea Ramona imi aduce aminte de o poezie a Veronicai Porumbacu. Dupa ce proletcultista a scris, in “Gazeta literara”, “O, Europa, te simt in mine, te simt adanc in mine!”, Pastorel Teodoreanu a raspuns in samizdat (Veronica poate fi inlocuita cu Ramonica): “Mult stimata Veronica / eu credeam c-o ai mai mica / dar marturisirea-ti clara / din Gazeta literara / dovedeste elocvent / ca in chestia matale / cu adancimi fenomenale / intra intregul continent.”. Sa nu ma intelegeti gresit! Ramona Ursu e autoarea mea preferata. Inainte de a fi somera, ii citeam toate articolele. Intr-o incapere cu multa liniste si faianta…