Trei jucătoare plus antrenorul de la Braşov, în echipa ,,Sudului”, la ,,All Star Game”-ul baschetului feminin românesc

După centralizarea voturilor publicului (pondere 30%), a mass-mediei (pondere 30%) si a celor de la Federaţia Română de Baschet (40% pondere), a fost stabilită componenţa celor două echipe, ,,Sud” şi ,,Nord”, pentru All Star Game-ul baschetului feminin românesc, care se va disputa la Sf. Gheorghe, în 12. În urma votului, de la echipa braşoveană Olimpia CSU Braşov fac parte trei jucătoare în selecţionata ,,Sudului” : Biljana Pesovic, Dora Denisa Ardelean şi Andreea Alina Craciun plus antrenorul Dan Calancea

Echipa Sudului o sa fie condusa de Dan Calancea, alături de antrenorul celor de la Sepsi, Zoran Mikes.

Componentţa selecţionatelor de la All Star Game (în ambele selecţionate se regăsesc câte şase sportive străine):

SUD

1. Părău Annemarie – ACS Sepsi Sf. Gheorghe

2. Green Porchia – CSM Târgovişte

3. JefferyJaneesa – ACS Sepsi Sf. Gheorghe

4. Filip Romina – Phoenix Galaţi

5. Pesovic Biljana – Olimpia CSU Braşov

6. Stoenescu Ancuţa – ACS Sepsi Sf. Gheorghe

7. Marshall Tyaunna – ACS Sepsi Sf. Gheorghe

8. Ardelean Dora – Olimpia CSU Braşov

9. Thompson Amanda – ACS Sepsi Sf. Gheorghe

10. Crăciun Alina – Olimpia CSU Braşov

11. Huţanu Andreea – ACS Sepsi Sf. Gheorghe

12. Coker Monique – CSM Târgovişte

Antrenori

MikesS Zoran – ACS Sepsi Sf. Gheorghe

Calancea Dan – Olimpia CSU Braşov

NORD

1. Hadzovic Brankica – BC ICIM Arad

2. Laza Eniko Ramona – CSM Satu Mare

3. Daniel Cherise Michelle – BC Sirius Tg. Mureş

4. Irimia Gabriela – Universitatea Cluj-Napoca

5. Olah Andreea – CSM Satu Mare

6. Tavic Matea – CSM Satu Mare

7. Harrison Taneisha – Universitatea Cluj-Napoca

8. Mandache Andra – Universitatea Cluj-Napoca

9. Demeter Hanna – BC ICIM Arad

10. Denson Brittany – Universitatea Cluj-Napoca

11. Karakasevic Jefimija – BC ICIM Arad

12. Nagy Ildiko – BC ICIM Arad

Antrenori

Petricevic Dragan – Universitatea Cluj-Napoca

Araujo Jose – CSM Satu Mare

Dorin Duşa