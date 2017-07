Trei Manifeste criminale care au tulburat grav Umanitatea!

In 1848 Karl Marx a publicat Manifestul Comunist pledind pentru comunism si un stat comunist. Dupa 69 de ani, in 1917, primul sistem politic comunist a fost cel mai crunt sistem politic cunoscut istoriei, A promis raiul dar a institutionalizat infernul. In 1925 Adolf Hitler a publicat Mein Kampf, pentru un sistem politic national socialist si superioritatea rasei germane. La fel ca Stalin, Hitler a promis al Treilea Reich, un rai pe pamint,Comunismul si nazismul a cauzat cel mai mare conflict militar cunoscut istoriei, pe parcursul caruia au murit zeci de milioane de oameni nevinovati.

Mai putin cunoscut este ca in 1971 homosexualii britanici au lansat Manifestul Gay, The Gay Manifesto of 1971,care a intors lumea pe dos, a produs o rasturnare a valorilor nemaicunoscuta in istorie si deja a produs milioane de victime inocente. Victimizarea continua, cu ajutorul institutiilor de stat si internationale. Paralele intre cele trei Manifeste sunt evidente si greu de ignorat.

Fiecare a promis o societate noua, o realitate istorica noua, radical diferita de cea cu care fiintele umane erau obisnuite si in care s-au nascut. Una care i-a facut pe oameni curiosi, interesati, increzatori ca ceea ce le-a fost promis va produce modificari sociale, politice si economice pozitive si le va inbunatati viata. Comunistii au vazut in proprietatea privata radacina tuturor relelor si in abolirea ei prescriptia pentru rezolvarea tuturor problemelor.

Nazistii au vazut rasele „inferioare” din aceasi perspectiva: radacina tuturor relelor cunoscute istoriei, iar eliminarea lor reteta pentru rezolvarea tuturor problemelor cu care arienii se confruntau.

Manifestului pe care il studiem cu deamanuntul mai jos.

Pentru homosexuali, familia binara alcatuita din barbat, femeie si copii, bazata pe relatii de monogamie si heteronormativitate, e radacina tuturor relelor cunscute istoriei. Reteta pentru rezolvarea acestor probleme e aceasi: eliminarea familiei, a heteronormativitatii si a monogamiei. Homosexualii au detinut si inca detin aceasi perspectiva, una care e evidenta din primele rinduri alepe care il studiem cu deamanuntul mai jos

Frapeaza deasemenea o alta paralela intre cele trei Manifeste : indiferenta noastra, a oamenilor decenti si cu bun simt fata de ideile radicale semanate cu zeci de ani inainte de instaurarea regimurilor promise.

Majoritatea cetatenilor au ignorat Manifestul Comunist, Mein Kampf, si Manifestul Gay din 1971, zimbind si zicindu-si ca ceea ce au citit ori auzit sunt niste idei bizare dar trecatoare si fara consecinte. Niste idei care nu vor fi niciodata puse in aplicatie. Dar s-au inselat.