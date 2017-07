Trei oraşe, între care şi Braşov, au organizat simultan un cros, în sprijinul luptei împotriva hepatitelor virale

Cu ocazia Zilei Mondiale de luptă împotriva hepatitelor, care se marchează în 28 iulie, în Parcul Tractorul s-a desfăşurat sâmbătă un interesant concurs de alergare, destinat tuturor categoriilor de vârstă. Competiţia numită ,,Împreună pentru 2030”, s-a desfăşurat simultan în trei oraşe, Bucureşti, Ploieşti şi Braşov.

,,Denumirea crosului vine de la dezideratul Alianţei Mondiale împotriva hepatitei, care şi-a propus să acţioneze astfel ca până în anul 2030 hepatitele să fie eliminate. Este vorba despre hepatitele cronice de tip B şi C, prin eliminare înţelegându-se creşterea, până la 80, respectiv, 90 la sută, a gradului de depistare precoce şi de acces facil la terapie. Pare greu, dar eu zic că dacă ne unim forţele şi înţelegem cât de important este să conştientizăm ce înseamnă afecţiunile cronice virale, vom reuşi măcar să ne apropiem de aceste praguri. Am dorit ca prin acest cros să încurajăm tinerii şi amatorii de mişcare, de toate vârstele, să participe, să alerge. Fiecare participant, pe lângă premiile oferite a primit şi un material informativ despre hepatitele virale. Am organizat această competiţie împreună cu Asociaţia Judeţeană de Atletism şi Clubul Sportiv Transilvania. Am avut o deschidere totală din partea partenerilor şi sponsorilor, ceea ce a făcut ca să ne bucurăm din plin de sport şi mişcare. Primii opt clasaţi vor primi diplome şi premii, cupe şi medalii pentru primii trei şi sperăm ca în acest fel să-i incurajăm să participe şi anul viitor la concurs. Ne bucurăm că au fost prezenţi la Braşov peste o sută de participanţi”, a declarat Marinela Debu, preşedinte al Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România”

D.D.