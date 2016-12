Trei propuneri pentru rezolvarea crizei de la Teatrul Sica Alexandrescu

Este rodul dezbaterii la care au participat reprezentanti ai societatii civile, ai Consortiului Cultural Corona şi ai Asociatiei Pro Democratia. Cele doua entitati si-au propus sa joace rolul de mediatori in solutionarea conflictului dintre cele doua tabere antagoniste de la Teatru, care afecteaza si viata culturala brasoveana in ansamblul sau

Este rodul dezbaterii la care au participat reprezentanti ai societatii civile, ai Consortiului Cultural Corona şi ai Asociatiei Pro Democratia. Cele doua entitati si-au propus sa joace rolul de mediatori in solutionarea conflictului dintre cele doua tabere antagoniste de la Teatru, care afecteaza si viata culturala brasoveana in ansamblul sau.

Trei solutii au fost identificate de organizatorii dezbaterii. Una ar fi desfiintarea actualului Teatru şi reinfiintarea, in aceeaşi zi, a doua companii de teatru publice locale, care sa concureze pentru bugetul local. La inceput, cele doua vor folosi aceeaşi infrastructura, iar in timp, o alta sala pentru spectacole de teatru ar putea fi infiintata la fostul Cinematograf Popular.

O a doua solutie propusa a fost preluarea Teatrului de catre Ministerul Culturii şi transformarea lui in Teatru National. Acest demers presupune insa şi o modificare legislativa, ceea ce face ca solutionarea conflictului sa fie una de durata.

Potrivit lui Ionut Tata, preşedintele Asociatiei Pro Democratia, ultima varianta poate mai probabila decat a doua, este crearea unei trupe de teatru private, aşa cum exista o data Societatea de Patinaj, care sa fie gestionata de comunitate, prin finantare de la companii şi actori locali şi care sa creeze mai mult teatru in Braşov

Cei care propus solutiile ar dori ca acestea sa fie puse in discutie in şedinta de plen a Consiliului Local in luna ianuarie 2017.

Pana atunci, protestatarii de la Teatru anunta un nou protest, programat pentru astazi.

Vifor Rotar