Trist și adevărat – multinaționale raportează profit mai mic decât firmele românești

Declaratiile lui Liviu Dragnea:

Tot pachetul fiscal, noul pachet fiscal, dupa ce se vor face simularile, va fi pus in dezbatere publica si nu se va aplica pana nu se fac acest simulari. Eu am inteles ca guvernul face o analiza serioasa si obligatorie

Companiile mari, multinationale, care au cifra de afaceri de 580 de miliarde de lei, raporteaza profit impozabil de 9 miliarde de lei, in timp ce companiile mici, romanesti, care au 550 de miliarde, raporteaza 27 miliarde de lei profit impozabil

Daca un asemenea grup de companii raporteaza doar atata profit impozabil, inseamna acolo exista niste cauze

Cred ca guvernul este obligat sa vada care sunt cauzele acestor diferente, sa verifice daca sunt cauze obiective sau subiective. Nu cred ca in Romania vin doar cei care nu stiu sa faca afaceri

Sa vedem cum facem ca toate firmele din Romania sa actioneze cinstit, astfel incat toate firmele cinstite sa aiba de castigat

Nu zice nimeni ca se pune un impozit extraordinar pe cifra de afaceri. Vom face analize, simulari, iar analize, simulari, disctutii cu toata lumea. O analiza nu omoara chiar pe nimeni

Amintim ca in noul program de guvernare este anuntata, printre alte masuri fiscale si bugetare, una ce va avea un impact asupra tuturor firmelor din Romania, care nu vor mai fi taxate in functie de profiturile pe care le obtin, ci in functie de cifra de afaceri.

Noul ministru al Finantelor, Ionut Misa, a declarat joi la Parlament ca ia in calcul o cota progresiva a impozitului pe cifra de afaceri, in trei trepte: 1%, 2% si 3%.