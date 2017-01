Turiști mulțumiți! Județul Brașov – al 3-lea cel mai vizitat din țară! Brasovul Cotidian

Economie

Brasovul ramane judetul cel mai vizitat din Regiunea Centru si unul dintre cele mai atractive din Romania. Numarul turistilor a crescut chiar in 2016, fata de anul anterior – daca in 2015 se inregistrau oficial 911.617 turisti, anul trecut au venit in judetul Brasov peste un milion de vizitatori.