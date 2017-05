Turneul de tenis de la Madrid: Simona Halep și Sorana Cîrstea, victorii după meciuri foaete grele!

Halep (25 ani, 8 WTA), a treia favorită a turneului, s-a impus după o oră şi 55 de minute în faţa adversarei de la Antipozi (33 ani, 26 WTA).Simona a început bine, cu un break, iar apoi s-a desprins la 2-0 şi a continuat cu acest avantaj al break-ului până la finalul setului, încheiat cu 6-4, după 37 de minute, cu un as. În actul secund, Halep a avut dificultăţi în a face faţă jocului în forţă al australiencei, care a avut 2-0, Halep a revenit şi a egalat, 2-2, după care s-a mers cu serviciul, Stosur câştigând setul pe serviciul Simonei, cu 6-4.Setul decisiv a fost şi el strâns, Samantha Stosur conducând cu 1-0 şi 2-1, scor la care a avut 30-0. Halep a ridicat nivelul jocului, a luptat pentru fiecare minge şi şi-a forţat adversara să greşească, adunând nu mai puţin de 12 puncte la rând, unele incredibile (break la zero), iar scorul a devenit 4-2 pentru româncă. Fiecare jucătoare şi-a făcut serviciul până la final, iar Halep a încheiat meciul cu un ghem la zero (6-4).Halep are acum 6-4 în meciurile directe cu Stosur, pe care a învins-o şi în luna martie, la Miami, cu 4-6, 7-5, 6-2, în optimi. De asemenea, Simona câştigat în faţa Samanthei anul trecut, în semifinale la Madrid, cu 6-2, 6-0, câştigând apoi trofeul în finala cu Dominika Cibulkova.Simona Halep şi-a asigurat un cec de 130.965 euro şi 215 puncte WTA, urmând să joace în sferturi cu CoCo Vandeweghe, care a dispus cu 5-7, 6-4, 7-5 de Carla Suarez Navarro (Spania). Halep şi Vandeweghe (25 ani, 20 WTA) se vor întâlni în premieră în circuitul WTA.

Sorana Cîrstea

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a alăturat Simonei Halep în sferturile de finală ale turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale de 5.439.350 de dolari, miercuri, graţie victoriei reuşite în faţa japonezei Misaki Doi, cu 7-5, 3-6, 6-1.

Cîrstea (27 ani, 83 WTA), beneficiara unui wild card, s-a impus într-o oră şi 56 de minute în faţa niponei (26 ani, 53 WTA), reuşind 11 aşi.

Sorana a început rău meciul, ratând două mingi de break în ghemul inaugural după care a făcut două duble greşeli, iar scorul a devenit în scurt timp 0-3. A urmat o revenire pe măsură şi s-a restabilit egalitatea, 3-3. Fiecare şi-a făcut serviciul în următoarele patru ghemuri, iar apoi Cîrstea a reuşit un break (6-5), încheind primul set (7-5) cu un as.

În setul al doilea, Doi a avut iniţiativa şi a condus ostilităţile, reuşind un break la 4-3, care a dus-o în poziţia de a lua setul cu 6-3.

În decisiv, Cîrstea nu i-a lăsat nicio şansă adversarei, desprinzându-se la 5-0, pentru a încheia setul cu 6-1.

Sorana a câştigat toate cele trei confruntări cu Misaki Doi, primele două având loc în 2012, în optimi, la Pattaya City (Thailanda), cu 6-2, 6-2, şi în 2013, la Tokyo, în turul doi, cu 6-1, 6-2.

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 130.965 euro şi 215 puncte WTA, iar în sferturi va înfrunta o reprezentantă a Franţei, învingătoarea dintre Oceane Dodin (venită din calificări) şi Kristina Mladenovic (cap de serie numărul 14).Vă reamintim că tot miercuri, Irina Begu a fost învinsă în optimi de olandeza Kiki Bertens, cu 6-1, 7-5.