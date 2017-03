UDMR rămâne singura formatiune politică cu cea mai scurtă perioadă de opozitie. Formatiune pentru ca nu poti sa spui ca e partid daca nu au trecut pe la tribunal pentru infiintare și functionare. Și anul 2017, cu inceputul său atat de zgomotos, cu strada bine dirijata, va consemna reintrarea UDMR la guvernare.

HotNews.ro citând surse politice dezvăluie ca liderul PSD Liviu Dragnea a invitat UDMR sa intre la guvernare inca din luna februarie, imediat dupa adoptarea legii bugetului, iar de atunci sunt discutii permanente pe aceasta tema, subliaza sursa citată.

PSD, prin premierul Grindeanu, a facut deja la inceputul acestei saptamani un gest fata de UDMR. Unul din cei grei oameni din formatiune, fostul deputat Laszlo Borbely, a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, anunta Agerpres. Decizia premierului Sorin Grindeanu a fost publicata luni in Monitorul Oficial.

constituirii unei subcomisii pentru minoritatea maghiară care se va ocupa cu problemele apărute la folosirea limbii maghiare şi a simbolurilor. Legat de scopul acestei subcomisii lucrurile sunt cat se poate de clare: „de a stabili un cadru pentru combaterea discriminării etnice, precum şi pentru rezolvarea problemelor ivite cu privire la folosirea limbii maghiare şi pentru folosirea simbolurilor minorităţilor”. Majoritatea parlamentara, PDD & ALDE, a mai facut un gest cu semnificatii evudente pe termen lung. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor a anunţat, luni, Biroul permanent în privinţaLegat de scopul acestei subcomisii lucrurile sunt cat se poate de clare: „de a stabili un cadru pentru combaterea discriminării etnice, precum şi pentru rezolvarea problemelor ivite cu privire la folosirea limbii maghiare şi pentru folosirea simbolurilor minorităţilor”.

Daca PSD reuseste sa convinga UDMR sa intre la guvernare, noul cabinet va trebui sa treaca prin Parlament deoarece se schimba culoarea politica a majoritatii.

Sunt surse care susțin că UDMR ar fi primit “unda verde” pentru o eventuala intrare la guvernare inclusiv din partea FIDESZ-ului condus de Viktor Orban, daca acesta mutare se va dovedi profitabila pentru minoritatea maghiara.

Apropierea UDMR de Palatul Victoria va fi confirmata in curand de mutarile care se vor face la nivel de prefecti si institutii descentralizate.

Atat Puterea cat si Opozitia sunt constiente ca prezenta UDMR pe o anumita parte a baricadei este hotărâtoare pentru mentinerea la putere a Coalitiei PSD & ALDE.

Horia D.R.