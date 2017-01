Ultimii protestatari de la „Sică” au fost demiși. O fi …bine?

Scandalul de la Teatrul Sica Alexandrescu pare sa-si fi gasit un sfarsit. Dupa ce, in luna decembrie, trei angajati ai institutiei au fost demisi, la final de an comisia de disciplina a propus, iar directorul teatrului a aprobat, demiterea regizorului Claudiu Goga si a actritei Ada Gales.

Fost director al institutiei pana in 2015, Goga nu a fost de acord nici cu numirea lui Dan Marius Zarafescu, dupa ce acesta a castigat concursul pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Sica Alexandrescu, nici cu cea a Vioricai Geanta Chelbea, actualul director interimar. Lui i s-a alaturat si tanara si talentata actrita Ada Gales, castigatoare a premiului UNITER, categoria debutanti.

In 29 decembrie, insa, dupa ce comisia de disciplina a teatrului a analizat comportamentul celor doi si a inaintat directoarei propunere de concediere a acestora, Viorica Geanta Chelbea a decis ca ambii trebuie sa plece, in conditiile in care regizorul Claudiu Goga si actrita Ada Gales nu au venit 17 zile la repetitiile care au fost programate si anuntate la avizier pentru perioada 10-27 noiembrie.

Potrivit comisiei de disciplina, nu a fost vorba doar de lipsa de la repetitii, ci si de defaimarea institutiei, fapta pedepsita si ea cu demiterea celui care o comite.

Odata cu plecarea celor doi, managerul institutiei spera ca lucrurile sa reintre in normal. Viorica Geanta Chelbea este pe cale sa semneze o intelegere pentru ca o piesa de Shakespeare sa fie jucata pe scena teatrului brasovean chiar in zilele urmatoare.

Daca totul va decurge conform asteptarilor, duminica va fi primul spectacol din acest an si foarte curand vom putea vedea si o piesa semnata de „Marele Will”.

Vifor Rotar