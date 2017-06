Ultimul unificator al Germaniei, fostul cancelar german Helmut Kohl, a murit!

Fostul cancelar german Helmut Kohl a murit la 16 iunie 2017, la vârsta de 87 de ani, în locuința sa din Ludwigshafen, sud-vestul Germaniei, conform agențiilor internaționale de știri.

Starea sa de sanatate a devenit extrem de fragila, dupa ce a fost imobilizat intr-un scaun cu rotile, in 2008, cand a suferit un atac vascular cerebral.

A murit „in aceasta dimineata in locuinta sa din Ludwigshafen”, in sud-vestul tarii, a precizat cotidianul.Cancelarul german, care a stat cel mai mult in functie in perioada postbelica, intre 1982 si 1998, Kohl a fost motorul din spatele introducerii monedei euro, convingandu-i pe sceptici sa renunte la marca germana.