Umanitatea ân pericol: în cât timp ne vor conduce ROBOȚII?

Directorul executiv al Tesla si SpaceX, Elon Musk, unul din tinerii evrei de succes, a afirmat ca inteligenta artificiala (AI) reprezinta un „risc fundamental pentru civilizatia umana” si a cerut masuri de reglementare proactive, scrie The Guardian.

Elon M usk a afirmat de mai multe ori in trecut ca inteligenta artificiala reprezinta una dintre amenintarile cele mai presante pentru supravietuirea rasei umane . Intr-un discurs sustinut la reuniunea de vara a Asociatiei nationale a guvernatorilor americani, in Providence Rhode Island, Musk a afirmat: „In mod normal, reglementarile sunt impuse cand se intampla o multime de lucruri rele, exista un scandal public si dupa multi ani o agentie este creata pentru a reglementa o industrie „.

„Pericolul dureaza la nesfarsit. Acest lucru, in trecut, a fost un fapt negativ, dar nu ceva ce a reprezentat un risc fundamental pentru existenta civilizatiei”.

„ AI este acel caz rar in care consider ca este nevoie sa fii proactiv in materie de reglementare, in loc sa fii reactiv. Deoarece cred ca la momentul in care vom fi reactivi in reglementarea inteligentei artificiale va fi prea tarziu”, a avertizat Musk, inainte de adauga: „AI este un risc fundamental pentru existenta civilizatiei umane”.