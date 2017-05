Un cadou pentru brașoveni și pentru turiști – Parcarea din Poiana Mică a fost inaugurată

Nervii turiştilor care vin la schi în Poiană nu vor mai fi puşi la încercare. Cea mai modernă parcare din staţiune a fost finalizată. Parcările de pe străzile din stațiune vor fi restructurate iar turiştii vor fi direcționați în noua parcare ca să evite aglomerația în perioadele de vârf. Mai mult, o linie RAT va asigura transportul între stațiune şi parcare, unde vor putea fi lăsate şi autocarele care aduc turiştii

Nervii turiştilor care vin la schi în Poiană nu vor mai fi puşi la încercare. Cea mai modernă parcare din staţiune a fost finalizată. Parcările de pe străzile din stațiune vor fi restructurate iar turiştii vor fi direcționați în noua parcare ca să evite aglomerația în perioadele de vârf. Mai mult, o linie RAT va asigura transportul între stațiune şi parcare, unde vor putea fi lăsate şi autocarele care aduc turiştii.

Noua parcare multietajată din Poiana Mică a fost finalizată, cu o întârziere de un an și trei luni față de termenul prevăzut inițial, după ce primul constructor a intrat în insolvență. Abandonate la începutul lui 2016, lucrările au fost reluate abia în luna octombrie a anului trecut. Potrivit inginerului Horia Nistor, parcarea este o uzină din punct de vedere al instalaţiilor, automatizări, sisteme de detecţie, stingere incendii, şpringlere, sonorizări, monitorizări care se pot face atât local, cât şi de la distanţă.

Noua parcare are 434 de locuri, inclusiv 16 pentru persoane cu dizabilităţi. Sunt, de asemenea, locuri speciale şi pentru biciclete. În faţa parcării a fost amenajat și un terminal unde pot staționa autocarele și microbuzele. De acum ar putea fi luate măsuri de restricţionare a accesului maşinil or în Poiană, după ce va fi asigurată o linie de transport public cu autobuze medii care vor circula doar înspre Poiană şi înapoi în parcare, spune primarul George Scripcaru.

Accesul în parcare se face pe la parter, din drumul care leagă oraşul de Poiana Braşov. Clădirea este structurată pe patru niveluri. Există supraveghere video, instalații de detectare, dar și de stingere a incendiilor, iar în zona intrărilor și ieșirilor sunt amenajate grupuri sanitare. Ieşirea se realizează două niveluri mai jos, pe latura opusă a clădirii. Pentru accesul mai facil există și un lift.

Aici ar urma să lucreze 18 persoane şi în curând vor fi stabilite şi tarifele, după ce Primăria va propune Consiliului Local un calcul de cost.

Ținând cont că proiectul era finanțat pe exercițiul financiar anterior, lucrările de finalizare au fost plătite integral de la bugetul local al Brașovului, deși inițial, finanțarea europeană pentru investiție era de 98%.

Valoarea totală a lucrărilor pentru construirea parcării depăşeşte 19,7 milioane lei, din care peste 9,2 milioane au fost bani de la Uniunea Europeană.

Vifor Rotar