Un cuplu brașovean face Revelionul in Singapore, pentru 6,200 de euro!

Revelionul pe partiile de schi in Alpi inca este la moda printre brasovenii cu dare de mana. In preferinte incep incet-incet sa-si faca loc si croazierele exotice, la care jinduiesc multi brasoveni. Pe val este Cuba, o tara care s-a deschis de aproximativ un an turistilor cu bani.

Pe val este Cuba, o tara care s-a deschis de aproximativ un an turistilor cu bani. Daca la mijloc nu e curiozitatea pentru o tara multi ani inchisa, exista cel putin nostalgia unui regim pe care l-au trait si brasovenii, spune Judit Rina Hibner, junior cruise consultant la o agentie de voiaj din oras.

In topul celor care vor vacante in mediul acvatic raman croazierele de pe Mediterana, Caraibe si Republica Dominicana. Cei care vor experiente mai intense, aleg sa intampine anul 2017 pe tarmuri asiatice, la un cost pe masura, desigur.

Pentru o astfel de distractie, un cuplu de brasoveni a platit 6.200 de euro, echivalentul unui tur ce incepe si se incheie in Singapore, dupa un ocol de dupa 21 de nopti. Turul a inceput inainte de Craciun iar costul nu include si alte taxe, precum zborul pana la portul de imbarcare.

Cei care au dorit sa intre in noul an pe pamant romanesc si-au asigurat din vreme locuri in Poiana Brasov, pentru a petrece un Revelion un decor hibernal feeric.

Vifor Rotar