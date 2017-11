Un cuvânt scris de Einstein acum 96 de ani s-a vadut …ieri, cu 100.000 de dolari!

Fiecare om are propriul concept despre fericire, și tocmai de aceea ne pierdem în teorii diverse cu privire la ea și încercăm să o obținem cu orice preț. Teoria fericirii a fost elaborată de cine ne-am fi așteptat cel mai puțin, de o minte strălucită din lumea științei, care a câștigat în 1921 Premiul Nobel pentru Fizică.Care sunt lucrurile care îți asigură fericirea în această viață, conform vorbelor înțelepte ale lui Albert Einstein?

Iată care este ”teoria fericirii” conform marelui savant!Povestea teoriei fericirii este cu adevărat fascinantă. Fizicianul german, cea mai strălucită minte a secolului XX, şi-a scris propria „Teorie a fericirii”, oferind-o ca bacşiş. Da, ați citit bine, drept bacşiş!

În 1922, Albert Einstein se afla într-un turneu în Japonia pentru a susţine mai multe conferinţe . Pe bani multi! Ştia că a primit Premiul Nobel pentru Fizică, dar nu a putut participa la ceremonia de la Stockholm… Einstein era cazat la hotelul Imperial din Tokyo, când un curier a venit să-i aducă un mesaj. Nu se ştie sigur dacă mesagerul japonez a refuzat un bacşiş în bani sau dacă fizicianul, ca orice evreu zgarcit , nu avea bani mărunţi în acel moment, dar adevărul este că el a vrut să-i mulţumească pentru serviciul său, oferindu-i două bilete cu mesaje scrise de mână, scrie Washington Post. Aceste două bucăţi de hârtie cu semnătura lui Einstein conţineau „formulele lui de fericire”, în viziunea savantului.

Foto: Pinterest.com

Una dintre ele era: „O viaţă simplă şi liniştită aduce mai multă bucurie decât căutarea succesului într-o nelinişte constantă”, scrisă pe o foaie cu antetul hotelului. Cealaltă era un text mai scurt scris pe o foaie simplă de hârtie: “Unde există o dorinţă, există un drum”.