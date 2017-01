Adultii brasoveni inca pot sa recite din Eminescu, tinerii il citesc doar pentru BAC. Adolescentii se rezuma sa lectureze fragmentele sau poeziile din manuale, mai mult de teama examenelor. Desi este tot mai putin citit si inteles, in ciuda actualitatii sale incredibile, oamenii de litere spun ca exista un Eminescu pentru aproape orice tip de cititor

Data de 15 ianuarie marcheaza 167 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu si este si Ziua Culturii Nationale in Romania. Brasovenii inca stiu sa recite din creatia poetului si spun ca inca il citesc cu placere.

Si tinerii sustin ca il citesc pe Eminescu, dar asta doar pentru ca este si materie de Bacalaureat.

Creatia eminesciana inseamna mult mai mult decat fragmentele sau poeziile din manuale, dar ca sa descoperi asta este nevoie de lectura suplimentara. Conf. univ. dr. Adrian Lacatus, decanul Facultatii de Litere Brasov, spune ca poetul absolut al romanilor este atat de complex incat aproape ca existe un Eminescu pentru fiecare cititor.

Elevii de la Colegiile Nationale Andrei Saguna si Unirea au asistat ieri la un spectacol neconventional, pe texte eminesciene, prezentat la Centrul Cultural Reduta. „Viata mea fu ziua – Mihai Eminescu” a fost adus de „Asociatia Spirit, Arte, Metamorfoze”, din Capitala si prezentat de tineri actori si studenti la Actorie.

Specialistii spun ca articolele de gazetar semnate de Mihai Eminescu in revista Timpul sunt la fel de actuale in mediul politic si social romanesc ca atunci cand au fost scrise, in urma cu 150 de ani.

