Un fost turnător securist, azi infractor, se vroia erou al revoluției: Aristotel Canci-escu!

Citam din ultimul reportaj al unei solemnitati de aniversare a revolutiei, la CJ Brasov:

„ În fiecare an, în apropierea comemorării Revoluției, „simt, asa, o strangere de inimă. Ma gândesc la cei care și-au pierdut viața în decembrie ’89, la rudele lor și la cei care, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să rămânem în viață. Dupa ce am iesit primii in Centru strigand: „Noi facem avioane/si murim de foame” , printr-o voință populară extraordinară a sutelor de mii de români ieșiți în stradă, comunismul avea să fie abolit în România. A fost un sentiment nemaipomenit ”, și-a început ultima… repovestire a „amintirilor”eroice, tocmai fostul președintele al C. J. Brașov, Aristotel Căncescu …fostul turnator si membru PCR cu raspunderi „specifice” la ICA Ghimbav…

Apoi a mai povestit cum, în momentul în care evenimentele au început să se precipite, „intamplator” el era în tura de noapte, ofițer de serviciu la IAR Ghimbav. Si ce credeti, tocmai pe El l-a sunat Securitatea: ,Am primit un telefon de la responsabilul securității pentru uzina noastră prin care ni se solicitase să aducem televizoare în secții pentru ca muncitorii să urmărească discursul lui Ceaușescu care se întorsese dintr-o vizită de lucru din Iran. Deși se aștepta o reacție pozitivă a acesora, la discurs nemulțumirile muncitorilor au început să prindă glas și în scurt timp tensiunile au început să ia amploare.”

Deci C ănci-escu era o „sculă” importantă acolo, daca i se cerea LUI sa aduca televizoare in sectii si sa organizeze adun ări …”spontane”! La dezbaterea cu pricina despre „revolta” au mai luat parte și secretarul Asociației Revoluționarilor de la ICA Ghimbav, prima platformă industrială care s-a alăturat revoltelor organizate, și… senatorul liberal Sebastian Grapă.

“Generația noastră nu trebuie să uite modul în care am reușit să ne caștigăm libertatea.Dezideratele pentru care s-au jertfit mii de români trebuiesc împlinite de către noi, cei care avem puterea să creăm acea Românie de care să fim cu toții mândri ”, a declarat si președintele organizației TNL Brașov.

“Indiferent de toate polemicile generate de Revoluția română, a „explicat” Canci-escu, beneficiarul …din greu al Revolutiei spontane , „revolutionarul” a mai precizat ca „i ndiferent cât de manipulată sau regizată a fost revolta oamenilor în ’89, rezultatul este cert: românii dupa 1989 au devenit liberi. Desigur, încă mai învățăm ce trebuie să facem cu aceasta libertate. Am convingerea că generația mea va aduce României îndeplinirea visului.” Iar Romanii, ne explica Aristotel: „vor continua în fiecare an comemoreze Revoluția română în semn de respect pentru curajul părintilor noștri și pentru a nu uita că libertatea este mai presus de orice”…

Sa mori tu ca asa este? Pai p ărintele tau nu fusese ofiterul de militie, mutat special de la Timisoara, remarcat si decorat pentru activitatea zeloas ă impotriva „partizanilor” din Muntii Fagaras, cei care chiar MUREAU pentru democratie adevarata !?(ddr)